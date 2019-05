Santiago Uribe insiste en su inocencia en 'Los 12 Apóstoles'

En medio del caso que se adelanta en su contra, Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, amplió su testimonio sobre su presunta responsabilidad en la conformación del grupo paramilitar 'Los 12 Apóstoles'. También es investigado por el homicidio de Camilo Barrientos.

En su más reciente declaración ante un juez en Medellín, el hermano del expresidente Uribe Vélez ratificó su inocencia y aseguró que las acusaciones en su contra no son más que una "persecución política".

En la ampliación de testimonio manifestó que cerca a la hacienda La Carolina había presencia de más de 800 soldados, lo que imposibilitaba,según él, la presencia de algún grupo paramilitar o de "limpieza" social.

Santiago Uribe insistió en que no tuvo contacto con el mayor retirado Juan Carlos Meneses, importante testigo en el caso, quien paga una condena de 27 años por el asesinato de Camilo Barrientos. Meneses fue comandante en la estación de Policía de Yarumal (Antioquia), donde se consolidó el grupo paramilitar 'los 12 apóstoles'.



"Esto para mí ha sido una pesadilla, como lo puede ser para todo el que esté investigado. Yo me he dado cuenta de que yo estoy aquí por cosas del destino pero por retaliaciones de personas que odian a Álvaro Uribe Vélez. Siempre me han inventado un poco de cuentos, yo soy inocente de los cargos que me han imputado, he dado la cara y estoy sometido a la ley como cualquier ciudadano", dijo Santiago Uribe en la audiencia.

Por su parte, Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe, manifestó que una vez se conozca la sentencia probablemente se acudirá a la apelación, la cual podría ir hasta la Corte Suprema de Justicia.