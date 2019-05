¿Qué hacer y qué no con un dólar caro?

Buen momento para quienes reciben giros y transferencias y mal momento para quienes tienen deudas en la divisa verde

Con un dólar que ya está bordeando los $3.300, en Colombia como en el resto del mundo, hay muchos usuarios y sectores que se benefician de este momento pero también hay otros rubros que se perjudican.

No conviene

1.- Comprar vehículos y autopartes

La alta cotización del dólar, como siempre ocurre, encarece a los consumidores la compra de productos importados. Los usuarios deben gastar más pesos en productos provenientes del extranjero como los repuestos para carros y vehículos importados. Aunque este segmento varía de acuerdo con los stop de existencias de los concesionarios es común que se incrementen los precios de los vehículos, sobre todo de los chinos, eléctricos, de la India y de la maquinaria pesada.

2.- Adquirir alimentos importados

Para los colombianos que acostumbran a comprar alimentos importados, este es un mal momento, ya que el valor de sus compras se verá incrementada dependiendo del valor del dólar. En este segmento se van a encarecer quesos de marca, productos cárnicos, malteadas, bebidas refrescantes, peras, manzanas y uvas importadas, vinos y licores como el whisky y la ginebra.

3.- Electrodomésticos y computación

La mayor parte de los electrodomésticos que llegan al país tienen un mayor costo, como es el caso de las lavadoras, secadoras, neveras, equipos para cocinas y baños, pero además los equipos de cómputo, programas, celulares, y en general todos los artículos de tecnología.

4.- Comprar ropa, textiles y cosméticos

Tanto la ropa importada como los textiles están subiendo a pasos agigantados no solo por el incremento en la cotización del dólar sino en la aplicación de mayores aranceles a este tipo de productos que llegan principalmente desde Estados Unidos o por la vía de Panamá. Todos los productos de belleza y cosmetología que se utilizan en los salones se están encareciendo, lo que se traduce para el usuario en tener que pagar más por sus tratamientos faciales o cortes de cabello.

5.- Tiquetes y planes de turismo

Para aquellas personas que no siempre consumen bienes importados pero acostumbran a programar unas vacaciones en otros países, van a tener que pagar tiquetes de avión más caros, alojamiento más costoso y si quieren comprar regalos con la tarjeta de crédito, deberán pagar más. Sin duda hacer turismo fuera del país se puede volver frustrante, sobre todo para esta época en que se aproximan las vacaciones de junio.

6.- Materia prima y deudas

Además de los consumidores, algunos sectores importantes de la economía colombiana se pueden ver perjudicados con la volatilidad en el precio del dólar, como es el caso de las empresas que elaboran productos a partir de insumos importados, como los de origen químico, que ahora deberán cubrir unos mayores costos que pagan destinando más pesos por cada dólar. Pero además se recomienda no endeudarse en dólares, este es un mal momento para quienes tienen obligaciones en la divisa.

Si puede, hágalo

1.- Invertir dólares ahorrados

Si usted tiene ahorros en dólares, este es el momento de invertirlos o intercambiarlos. Hay que comprar barato y vender cuando la cotización está alta. Pero quienes crean que pueden aprovechar la coyuntura actual para sacar rentabilidad de sus ahorros en dólares deben seguir cuidadosamente su tasa de cambio para identificar el momento oportuno de venta. Identificar este momento representa un reto, incluso para los economistas expertos, que reconocen que predecir el comportamiento del dólar para hacer inversiones significa incurrir en mucho riesgo.

2.- Exportar más

Sin duda los más beneficiados son las empresas y las personas jurídicas que exportan sus productos ya que pueden obtener una mayor rentabilidad. Sin embargo los que más se benefician son los que no están amparados por ventas a futuro sino lo que hacen sus operaciones inmediatamente y aprovechan la coyuntura. Los mayores afortunados son quienes venden productos en el exterior porque están recibiendo más pesos por cada dólar ingresado. No obstante, estos beneficios no necesariamente se traducen en el corto plazo: el incremento de las exportaciones no se da de un día para otro.

3.- Generar empleo

Muchas de las empresas exportadoras aprovechan el momento para reactivar su sistema de producción con mayor empleo. Este es un buen momento para cubrir las faltantes de los puestos que requieren para incrementar tanto su producción como las ventas. En el sector agregado de la economía hay muchos que ganan; se generan más exportaciones, más empleos, y por ende, aumentan los ingresos para las familias.

4.- Más recursos por giros

Una de las alternativas de los colombianos para su subsistencia es recibir recursos de sus familiares mediante giros o transferencias del extranjero. Por sus giros recibirán una mayor cantidad de dinero en Colombia. Muchas de esas personas utilizan esos recursos para reinvertirlos en la compra de inmuebles, principalmente, pero también para comprar acciones, títulos o simplemente ahorrarlos en CDT’s.

5. Más pesos para el Día de la Madre. Ante las compras para el Día de la Madre, los colombianos que van a recibir más pesos por sus dólares podrán hacer más compras, incrementando con ello la demanda en el sector comercial. De acuerdo con Fenalco no se cree que los productos importados se encarezcan tanto para esta temporada dado que muchos almacenes cuentan con altas existencias, de allí el incremento de promociones y ofertas.

6.- Incrementar el turismo

Adicional al grupo de beneficiarios está el sector turístico y hotelero del país, ya que por estos días la tasa de cambio favorece a los turistas extranjeros a los cuales se les hace más barato viajar a Colombia, puesto que al cambiar dólares a pesos recibirán una mayor cantidad de dinero, facilitando viajar y pagar estadía en el hotel de preferencia, todo esto en cierta forma fomenta el turismo nacional. De allí que el sector está creciendo durante este año a tasas superiores al (8%).