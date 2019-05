¿Por qué ‘Márquez’ dice que la lucha continúa?

En misiva recuerda que las Farc están cumpliendo 55 años

En una nueva carta abierta que titulan “la lucha continúa”, los excomandantes de las Farc ‘Iván Márquez’, ‘Edinson Romaña’ y ‘El Paisa’, quienes han incumplido las comparecencias ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y de los cuales se desconoce su paradero desde el año pasado, formularon críticas al Estado, acusándolo de ser el responsable del estancamiento de la paz por sus “engaños y perfidias”, arremetiendo además contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

De acuerdo con analistas contactados por EL NUEVO SIGLO esta nueva misiva expone de nuevo las diferencias entre las dos alas del partido, la radical y la moderada. Así mismo, existe la duda de si estos excomandantes quieren continuar en el partido o si desean optar por una nueva insurgencia armada.

El analista Néstor Rosanía, del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, manifestó que, ante este cruce de cartas, existe la inquietud de si estos excomandantes guerrilleros “van a tomar una distancia frente al partido”.

“La gran incógnita es si la lucha vuelve a ser una lucha armada o cómo ellos se plantean una nueva lucha. Genera preocupación que se están ubicando sobre antiguas zonas que eran la base del bloque oriental, donde ellos operaron y ahí el narcotráfico ha sido su forma de financiación histórica. El temor que se tiene es si esa nueva lucha sería un nuevo movimiento armado”, sostuvo.

El analista señaló que estas diferencias exponen dos claras líneas políticas. “Una línea moderada y una línea radical. La moderada está comandada por ‘Timochenko’, ‘Carlos Antonio Lozada’ y los que están hoy en el Congreso. Y una línea mucho más radical que será liderada por ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’. Es una fotografía que no teníamos en la lógica del conflicto”, sostuvo.

Considera que es posible que ellos puedan crean un nuevo grupo insurgente. “Yo creo que lo podrían hacer de forma rápida. En el sentido que ellos conocen el terreno y la modalidad de financiación. Finalmente, ahí lo más importante es tener los recursos para sostener un brazo armado y ellos conocen las dinámicas del narcotráfico. Lo podrían hacer, ese el gran temor de ese escenario”.

“Si se va reconfigurando un ala de la antigua comandancia la opción de tomar otra vez las armas, seguramente mucho mando medio y, en general, mucho desmovilizado pensará la opción de reincorporarse a una organización armada”, agregó.

El exministro Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), apuntó que la carta hace parte de “una lucha interna entre tendencias internas del partido Farc y que tratan de ganar posiciones”.

“Eso indica que hay dos sectores muy fuertes y que están disputando los mandos medios”, agregó.

Expresó que “con una posible extradición de ‘Santrich’, el ala radical se fortalecería. Hay que esperar qué pasa con ‘Santrich’, eso indicaría cuál es la gravedad de toda esta polémica. Todo esto es un ambiente previo a lo que suceda con ‘Santrich’. Si lo extraditan este sector radical va a tomar más fuerza”. Registró que él “está alineado con ‘Iván Márquez’ son de la misma línea, han sido los más radicales, los más críticos”.

No obstante, manifestó que existen aún posiciones comunes y que es “prematuro” señalar que el sector radical podría crear un nuevo grupo. “En relación sobre los incumplimientos del Estado a los acuerdos, en eso están identificados con ‘Timochenko’. La diferencia está en que ‘Iván Márquez’ y este sector dice que el proceso ya está fracasado, en cambio ‘Timochenko’ dice que no, que hay que seguir dando la pelea. Por lo pronto, son fracciones dentro del mismo partido, creo que no hay que tomarlo como una ruptura, por ejemplo, que la mitad del grupo para el monte, creo que eso es prematuro decirlo”, afirmó.

La carta

En la carta que se titula La Lucha Continúa los excomandantes guerrilleros afirmaron que “Colombia nunca había estado tan cerca de los linderos de la solución política negociada como el primer paso hacia la construcción del país del futuro, pero que los incumplimientos están aplazando ese deseo”.

‘Márquez’, quien en varias oportunidades ha manifestado que fue un error dejar las armas, dijo en la carta, junto con los otros cuatro excomandantes, que “una vez firmado el Acuerdo de Paz de La Habana, la atmósfera de Colombia se cargó de convulsiones y catástrofes. Una larga hilera de muertos, de líderes y excombatientes guerrilleros asesinados, de incumplimientos y perfidias del Estado, de montajes judiciales, y la misma política social sin corazón, apaciguaron, o más bien, aplazaron por ahora la euforia nacional”.

“Si queremos la paz, tenemos que luchar por ella. Es necesario desvertebrar los infames montajes judiciales y desterrar para siempre la traición”, señaló la misiva.

También pidieron que la Embajada de los Estados Unidos deje “de entrometerse en la paz interna” pues, según ellos, está “humillando” a Colombia. “El descaro del señor Whitaker desbordó todos los límites arrojando al olvido la compostura diplomática. Mientras el Embajador de esa nación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Jonathan Cohen, pide en Nueva York respeto a la autonomía de la JEP, el señor Kevin Withaker, embajador en Bogotá, conspira para destruirla. ¿Acaso no sentimos en nuestra epidermis la humillación de la patria? Si se nos ha extraviado el decoro, recuperémoslo para ponerlo a pelear por el respeto a la soberanía de Colombia”, aseveraron los exguerrilleros.

En el escrito no hacen ninguna mención sobre sus incumplimientos a la JEP ni sobre las críticas de ‘Timochenko’ a ‘Márquez’.

‘Santrich’ criticó a ‘Timochenko’

El domingo se conoció otra carta abierta firmada por ‘Jesús Santrich’, en la que critica a ‘Timochenko’ por los cuestionamientos que le hizo a ‘Iván Márquez’ la semana pasada.

‘Santrich’, quien es cercano a ‘Márquez’, dijo que “flaco favor le hace a la unidad del partido y a la conquista de los objetivos revolucionarios estigmatizar a quienes desde una posición crítica y autocrítica, con desconfianza y por salvaguarda sus propias vidas, hoy actúan desde la distancia”, dijo ‘Santrich’. Sin embargo, sostuvo que sigue “firme” en la defensa de sus ideales y que su compromiso es “ir hasta las últimas consecuencias”.