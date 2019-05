Obama: “Hay que superar la tendencia a ver lo diferente en vez de lo común”

“Quiero un mundo en donde podamos superar nuestra tendencia como seres humanos, de ver las diferencias en vez de ver lo común”, sostuvo el expresidente Barack Obama durante una conferencia sobre liderazgo dada en el Movistar Arena, de Bogotá.

Invitado especial al certamen de márquetin EXMA 2019, Obama agregó que “somos un punto mínimo dando la vuelta alrededor del sol y sé que en Colombia quieren lo mismo: acabar con las diferencias. Si se quiere eso, el cambio debe empezar ya, porque así no solo su país cambia sino el mundo, porque nosotros podemos”.

Al comienzo de su intervención, en un panel con el conferencista de marketing Andy Stalman, Obama expresó que “el cambio que estamos viviendo en esta época avanza muy rápido. Es algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Hay la oportunidad de ver lo bueno y malo en estos cambios. La parte mala es que genera más desigualdad y tensiones en la generosidad social”.

“Ver cómo nos adaptamos al cambio como sociedad será el reto. Es importante reconocer, ante el rápido cambio, que la biodiversidad es fortaleza entre diferentes países y creencias. El mundo se encoge rápidamente y tenemos que aprender a reconocer que las antiguas jerarquías ya no aplican, sino que se debe empoderar a todos por igual”, destacó.

Para Obama, “es importante reconocer el recurso humano y a los estudiantes maravillosos de manera que el nivel de vida sea altísimo. El mayor desafío en enseñar es identificar cómo perciben la educación de los jóvenes. Debemos recordar que los países que tienen éxito hoy es porque toda su gente está educada”.

Y anotó que “no se trata de enseñar a memorizar sino de analizar de forma crítica lo que se aprende. Una de las cosas por hacer en educación es elevar el nivel de los maestros con una buena paga y sin sesgo sexista. Es tan difícil ser maestro como médico”.

“Impulsar el aprendizaje a través de internet, para que la gente estudie de forma remota y así se disminuyan costos es una de las formas de avanzar en educación. Todos nosotros debemos reconocer el proceso del aprendizaje de por vida. Se debe marcar una diferencia y esa decisión debe estar enmarcada por la educación”, expuso el expresidente estadounidense, precisando que “el problema no es que tengamos grandes respuestas sino que más bien no hay las suficientes. Se debe capacitar a la próxima generación de líderes e ir más allá de las fronteras, para superar todos los niveles económicos, sociales e incluso políticos”.

“El éxito de cada empleado está ligado a su manera creativa de pensar. No es una estructura de arriba abajo sino circular, donde todos aportan. Si los países no educan cómo creen que van a emplear a los jóvenes, no hay forma y el resultado será el de mayor frustración. Una de las cosas maravillosas de ser jóvenes es que no nos debemos amarrar a viejas ideas que dicen cómo ha sido todo siempre”, comentó.

En opinión de Obama, “las personas que son genios trabajan con demás personas y así desarrollan su propio estilo. Yo les digo a los jóvenes que piensen en términos de ver cómo se aprende entre todos y no pensar cómo yo soy más grande que el otro. El consejo es que los jóvenes se concentren en lo que quieren hacer y no en lo que quieran ser, esto aplica a la política y a los negocios”.