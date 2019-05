La paz en Colombia se desintegra: NYT

Luego de una misiva que envió el reconocido diario estadounidense The New York Times, al canciller Carlos Holmes Trujillo como respuesta al artículo de los supuestos casos de 'falsos positivos' en Colombia, este viernes el periódico publicó un duro editorial sobre la paz en el país.

El Diario sostiene que la paz en Colombia se estaría "desintegrando" y critica acciones que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque en contra de los acuerdos que se firmaron con las Farc en 2016.

Lea aquí el editorial completo: "La paz de Colombia es muy preciosa como para abandonarla"

"Hoy, casi tres años después, y con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia", dice el editorial.

Señala que mientras la antigua guerrilla se desarmó y muchos de sus integrantes regresaron a la vida civil, el gobierno ha ignorado promesas de apoyo rural y desarrollo que son fundamentales para el acuerdo de paz.

Agrega que alrededor de 3.000 milicianos han retomado el combate y el Ejército ha aumentado los ataques contra organizaciones criminales. Esto mientras los reportes señalan que paramilitares y bandas han asesinado a cerca de 500 activistas y líderes y más de 210.000 personas han sido desplazadas.

El editorial luego se enfoca en la política de EU hacia el país y sugiere que, luego de invertir más de 10.000 millones de dólares en Colombia a lo largo de casi 20 años, debería estar empeñado en mantener los acuerdos de paz vivos.

Sin embargo, afirma el medio, la administración de Donald Trump no parece muy interesada y antes ha intentado recortar la ayuda para el país y amenaza con descertificarlo por no cumplir con sus compromisos en la lucha contra las drogas.



"Un momento riesgos como este podría ser el ideal para un enfoque empresarial como el que Trump por lo general favorece. Trabajando de la mano con países de la región para asegurarse que Duque se adhiera a los acuerdo, incluyendo la justicia transicional, podría motivar la inversión extranjera en el abandonado campo colombiano. Un tipo de desarrollo que es vital para cualquier esperanza de una paz duradera", dice el 'New York Times'.