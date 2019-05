Buscan desprestigiar a las FF.MM.: Mindefensa

Sobre los ascensos al interior de las Fuerzas Militares que se debatirán en el Congreso la próxima semana, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que tienen pruebas de que hay una campaña de desprestigio.

“No tengo el menor asomo de duda y esto está motivado precisamente por los ascensos de los militares que deben ocurrir la semana entrante (…) yo no tengo el menor asomo de duda que aquí hay una campaña de desprestigio sobre las fuerzas y así lo demostraremos en el Congreso de manera oportuna”, señaló Botero.

Sin embargo, el ministro no dio detalles de las personas que estarían detrás de estas campañas y advirtió que no hace especulaciones de ninguna clase, sino que opina sobre hechos reales.

Sobre el caso del comandante del Ejército, general Nicación Martínez, quien ha sido cuestionado por sus polémicas órdenes de doblar los resultados operacionales, el ministro Botero manifestó su apoyo hacia Martínez y sobre su ascenso que será debatido la próxima semana.

Cabe recordar que en los últimos días, las Fuerzas Militares se han visto afectadas por cuenta de un artículo del diario The New York Times sobre el presunto regreso de los 'falsos positivos' al país. Ante esto, el presidente Iván Duque nombró a una comisión para que se encargara de hacer seguimiento de todas las operaciones de la fuerza pública y asegurarse de que estas no vayan en contra del derecho internacional humanitario.