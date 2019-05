Habría incentivos por dejar de vender plástico de un solo uso

Los representantes a la Cámara Harry González, Franklin Lozano y Juan Carlos Losada lideraron una audiencia pública en el Congreso de la República, con el propósito de analizar la prohibición de plásticos de un solo uso en el país, en el marco de un proyecto de ley que actualmente se tramita en el Legislativo, que busca restringir la fabricación, importación, venta y distribución de empaques para alimentos y bebidas como pitillos plásticos, cubiertos desechables y botellas.

El proyecto, que fue aprobado en primer debate por la Comisión Quinta de la Cámara, estipula que las empresas dedicadas a la comercialización de estos productos los reemplacen por otros que se puedan reutilizar.

El representante por Caquetá, Harry González, del Partido Liberal, coautor del proyecto junto a su colega y copartidario Juan Carlos Losada, congresista por Bogotá, afirmó que espera que el segundo debate de la iniciativa se lleve cabo en el próximo semestre.

“Nosotros aspiramos a que ese debate se dé en el segundo semestre del año. Mientras tanto, vamos a iniciar un ciclo de foros con el coautor Juan Carlos Losada y el ponente Franklin Lozano que nos lleve a lo largo y ancho de Colombia para ver los riesgos que ha generado el plástico de un solo uso en el medio ambiente, no solo en los mares, no solo en los océanos de Colombia sino en las fuentes hídricas de los municipios de Colombia”, dijo.

Señaló que no se ha evaluado “el impacto que tienen los plásticos en los acueductos de este país. Un ejemplo reciente ocurrió en Barranquilla donde cayó un aguacero y brotaba de las alcantarillas basuras por toneladas”.

En relación con las alternativas para que las personas que hoy en día se dediquen a la producción y comercialización de estos materiales, apuntó que se está promoviendo que “los comerciantes o productores de plásticos de un solo uso que migren a utilizar otras materias primas puedan tener un incentivo tributario. Que el Estado les dé un incentivo tributario para fomentar esa migración”.

Por su parte, el congresista por Magdalena, Franklin Lozano, elegido por Opción Ciudadana y quien es ponente, señaló que la prohibición de estos plásticos no se realizará “de la noche a la mañana”. “Esto va a tener un tiempo para que las empresas que han invertido muchos recursos en estas tecnologías puedan sustituirlas por otras que sean más amigables con el medio ambiente. Aquí no buscamos atropellar a nadie. Por eso vamos a tomarnos nuestro tiempo. Esto no va a iniciar de manera inmediata, vamos a poner unos plazos”, sostuvo.

El representante por Cundinamarca, Rubén Darío Molano, del Centro Democrático, se mostró crítico de la iniciativa y manifestó que se debe modificar.

“Hay que cuidar el planeta, todos estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí surge una disyuntiva. El proyecto prohíbe los plásticos que llaman de un único uso y no propone alternativas para reemplazar ese tipo de actividades. ¿Cuáles deberían ser esas alternativas? Por ejemplo, ¿cómo reemplazamos 216.000 empleos que dependen directamente de la actividad del plástico? ¿Cómo le resolvemos el problema de ingreso a 65.000 recicladores que viven de la actividad en Colombia? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para sustituir una industria que tiene ventas al año de $18,5 billones y que paga en impuestos $1 billón al año? Si no tenemos la manera de responder a eso estaríamos haciendo algo que no es justo, destruir empleo para proteger el medio ambiente”, manifestó.

Y añadió: “Creo que el proyecto se puede modificar y tiene posibilidades de que se incluyan modificaciones para convertirlo en una herramienta de política pública que nos permita crear las condiciones para impulsar de manera definitiva la economía circular y el reciclaje porque todos esos materiales se pueden reutilizar, todos se pueden transformar y ahí tenemos una enorme oportunidad económica para el crecimiento y para la generación de ingresos para muchas familias”.