"Explorar y explorar, única vía en petróleo"

El Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo sostiene que el país no puede perder la autosuficiencia energética

Ante la caída de las reservas de gas y el leve incremento en las de petróleo, el presidente de la Asociación Colombia del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, tiene claro que el único camino para incrementarlas es mediante la exploración. “No hay alternativa, hay que explorar, explorar y explorar, el país no puede perder la autosuficiencia energética porque eso sería catastrófico y los perjudicados seríamos todos los colombianos”, dijo.

Señaló que desde hace años en el país se habla del desarrollo de los yacimientos no convencionales, pero nunca se decide cuál sería la fórmula para su implementación, esto a raíz de la decisión de permitir el fracking. “Desde hace más de 10 años se habla de los yacimientos no convencionales, como ahora lo incluye el PND, pero no toman decisiones técnicas sobre ese aspecto”, sostuvo.

Indicó que mientras más rápido aumente la producción si no se hace la exploración más pronto caerán las reservas probadas.

El desafío

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opina sobre el nivel de reservas de crudo y gas que tiene el país?

FRANCISCO JOSÉ LLOREDA: Uno de los desafíos actuales que tiene Colombia es incrementar las reservas de petróleo y gas, porque si no, está en riesgo la autosuficiencia energética del país, la sostenibilidad fiscal y los recursos importantes en regalías para las regiones.

En cuanto a las reservas de petróleo y gas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos para 2018 señala un leve incremento en las reservas de crudo y una baja en las de gas. En el caso del petróleo significa que pasamos de 5,7 años a 6,2 años de reservas probadas entre 2017 y 2018, es decir, seis meses más de reservas. Ahí lo importante es la tendencia y es que desde 2016 poco a poco se han incrementado las reservas, pero además se debe tener en cuenta que también se ha incrementado el precio del petróleo que hace que sea factible extraer un combustible más costoso. Esto porque tanto las reservas de gas como de petróleo están ligadas a los precios internacionales. Por ejemplo, si el precio está a US$120 el barril, se puede sacar petróleo a US$100, pero si está a US$50 no se puede sacar porque no es rentable.

Lo que quiero decir es que hay un incremento de seis meses en los tiempos, que no es significativo, pero sí su tendencia. Lo que sí me preocupa es la caída en las reservas de gas y eso lo que nos obliga es a explorar intensamente para mejorar eso.

ENS: ¿Cómo hacer para que se mejoren los programas de exploración?

FJLL: El Gobierno ha tomado varias decisiones para dinamizar la actividad exploratoria por medio de procesos competitivos y a través de la suscripción de contratos para la exploración costa fuera y avanza en el análisis de cómo desarrollar la fase exploratoria de los yacimientos no convencionales. Todo lo anterior es urgente sin perjuicio de exprimir los pozos ya existentes en tierra firme a través del recobro mejorado.

Es decir se han tomado decisiones, hay otras que están por tomar pero lo importantes es que los colombianos entendamos que la ventana de oportunidades se está cerrando y si no descubrimos hallazgo importantes en petróleo y gas en los próximos años vamos a comprometer la situación energética del país.

Autosuficiencia

ENS: ¿Eso haría que se dispararan los precios internos de los combustibles?

FJLL: El escenario de la pérdida de autosuficiencia sería una catástrofe para Colombia, significa que tendríamos que comprar petróleo y gas importados más costosos. Si es por el gas estamos hablando de la importancia que tiene en el sector industrial y en los hogares y en la generación de energía eléctrica y serían los usuarios los que recibiríamos ese impacto y eso es similar en el rumbo que tomaría el precio de los combustibles por una razón: tendríamos que comprar crudo para cargar las refinerías en Colombia y eso nos costaría $15 billones que tenemos que ver dónde los conseguimos. Es decir tenemos que sacrificar divisas de otros productos que exportemos para comprar ese petróleo. Además dejaríamos de recibir por las ventas de crudo a otros países cerca de $20 billones. La pregunta es de dónde vamos a sacar esa plata, porque tenemos que conseguir los $15 billones para la compra y $20 billones que dejamos de recibir por exportaciones. ¿De dónde vamos a sacar $35 billones? que son necesarios para financiar proyectos en Colombia, ese es el riesgo. Y sin duda se dispararían los precios de la gasolina y el gas.

ENS: ¿Cómo ve el panorama de producción durante este año?

FJLL: El que la producción se esté recuperando y las reservas probadas es positivo, pero debemos comprender que en la medida que se produzca más a diario, más rápido nos comemos las reservas si no se incrementa la exploración.

Cuando se analiza que en diciembre de 2018 había un excedente en reservas de 170 millones de barriles que nos permite la extensión por seis meses, de ese total 42 millones son de nuevos descubrimientos y la mayor parte es para tener una producción más eficiente gracias al recobro, pero lo que debemos hacer es explorar, explorar, esa es la consigna que debemos trabajar y en la que creo está comprometido el Gobierno.

Desarrollo

ENS: ¿En el PND hay un punto sobre el desarrollo de fracking, eso es bueno?

FJLL: El asunto de los yacimientos no convencionales está en los planes de desarrollo desde hace más de 10 años, por eso en un momento dado la Agencia Nacional de Hidrocarburos invitó a que empresas extranjeras presentaran propuestas para desarrollar esos yacimientos, eso no es nuevo. Lo nuevo y lo que tiene sentido es que por medio del PND se adelanten las evaluaciones para su avance, pero en los últimos planes de desarrollo se encuentra el aval y el respaldo, y puntos de vista técnicos para desarrollar esos yacimientos.

ENS: ¿Cuánto hace que el país no encuentra un gran yacimiento?

FJLL: En los hallazgos están de los años 80 con Caño Limón, Cusiana y posteriormente Cupiagua, pero más que un gran descubrimiento lo que fue verdaderamente revolucionario fue haber logrado que un campo que producía muy poco como Campo Rubiales, que estaba en 17 mil barriles diarios, terminara produciendo 230.000 barriles diarios, y eso en parte tenemos que agradecerlo a los venezolanos que sí sabían de crudo pesado y que de la mano de Ecopetrol superamos el nivel de reseras en un momento dado.

ENS: ¿El panorama es crítico y se debe mejorar la exploración sin alternativa?

FJLL: No quiero calificar la situación, pero es evidente que necesitamos a como dé lugar incrementar las reservas probadas del país y la manera de hacerlo es explorando, el Gobierno está tomando medidas para eso y tiene la total disposición de la industria para trabajar de la mano con ese propósito.