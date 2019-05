Entornos educativos adecuados debe ser apuesta de mandatarios

“Busqué motivar a los alcaldes y gobernadores a hacer una apuesta en la implementación de entornos educativos adecuados”, manifestó el senador John Harold Suárez, del Centro Democrático, a propósito de la ponencia que presentó hace casi un mes en Perú.

El congresista colombiano estuvo en Arequipa participando en el XXIX Encuentro de Autoridades Locales y Regionales, organizado por la Asociación Peruana de Ciudades Educadoras, al que asistieron gobernadores, alcaldes y otras autoridades de países como México, Bolivia, Colombia y Perú.

En ese contexto, dijo: “No es posible que se logren grandes avances en el desarrollo de las sociedades con avances científicos y tecnológicos, si tenemos importantes retos en los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes”.

EL NUEVO SIGLO: Usted expuso el modelo educativo de Colombia en Perú en un encuentro, ¿qué se vio en esa reunión continental?

JOHN HAROLD SUÁREZ: La Asociación Peruana de Ciudades Educadoras, que hace un esfuerzo muy grande por apoyar en Latinoamérica procesos educativos, culturales, deportivos, de emprendimiento y de tecnología, este año quiso apostarle a un evento muy importante en temas trascendentales.

Con el candidato a la Gobernación en Santa Cruz, en Bolivia, y otros alcaldes. Trajeron el caso de la formación de docentes en Morelia; esos directivos docentes tienen un proyecto muy importante, porque tienen una institución que forma docentes en pedagogía, en didáctica. Y estuvieron personalidades de Perú, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación. Y estuve yo, que fui a hacer una ponencia sobre los planes de gobierno y los planes de desarrollo.

ENS: ¿Y por qué esa ponencia?

JHS: Porque los alcaldes en Perú fueron recién elegidos, y entonces Ciudades Educadoras quiso que fuera alguien que conociera la experiencia de los procesos en los Planes de Desarrollo, con los ejes temáticos, con los planes transversales de educación, cómo podemos hacer que llegue a la educación dinero de la salud, dinero de la cultura, dinero del deporte, que haya una transversalidad, una bolsa importante.

ENS: En resumen, ¿qué planteó en su ponencia?

JHS: En primer lugar, les recordé las cifras que la Unesco dio a conocer en 2017.

Según datos del informe del Instituto de Estadística, en los países latinoamericanos y caribeños 35 millones de niños y adolescentes no están logrando niveles mínimos de conocimiento en lectura mientras que 50 millones no alcanzan los niveles mínimos requeridos en matemática.

Lo anterior se traduce en que uno de cada tres niños y adolescentes en América Latina no pueden leer de manera correcta y uno de cada dos tiene dificultades para la matemática, según lo esperado para su edad. Por lo anterior, no es posible que se logren grandes avances en el desarrollo de las sociedades con avances científicos y tecnológicos, si tenemos importantes retos en los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes.

De allí la importancia de trascender a un sistema educativo transversal. La educación moderna ha de concebirse en un modelo transversal que motive al niño y al adolescente a permanecer en el centro educativo, aboliendo los esquemas rígidos de las áreas fundamentales del saber, lo que tiene un propósito multidimensional.

Al finalizar, busqué motivar a los alcaldes y gobernadores a hacer una apuesta en la implementación de entornos educativos adecuados, desarrollando proyectos de infraestructura adecuada para la impartición de las áreas fundamentales de la educación, así como escenarios para la práctica de deporte, cultura y tecnología que hagan atractiva la educación tanto para estudiantes como para docentes.

ENS: ¿Cómo recibieron su exposición?

JHS: Fue muy bueno, porque es gente muy buena; alcaldes, gobernadores, diputados, directivos docentes, de diferentes partes del Perú. Me sentí bien, muy cómodo, poder retroalimentar mi experiencia de más de 25 años con la experiencia de ellos. Debemos seguir fortaleciendo los proyectos educativos.

ENS: ¿Colombia en qué puesto se sitúa a nivel educativo?

JHS: Argentina en estos momentos tiene unas ventajas importantes. El mismo Brasil.

Estamos en un cuarto o quinto lugar. Vamos en vía de ascenso. Hay que formalizar la jornada única.