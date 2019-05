Duque reitera: no subirá edad para pensión

TRAS EXPRESAR que “la reforma pensional es fundamental para el país”, el presidente Iván Duque anunció ayer en Barranquilla que el Gobierno nacional la presentará en los próximos meses, y que la misma estará centrada en buscar mayor equidad.

“La reforma pensional es fundamental para el país y nosotros hemos dicho -como Gobierno- que la presentaremos o a final del año o a comienzos del año entrante, después de un gran proceso de concertación”, señaló el Mandatario.

Durante la instalación del encuentro anual Business Future of the Americas (BFA), el Jefe de Estado aseguró que con esta reforma no se buscará aumentar la edad de jubilación y anticipó algunas de sus bases.

“La base (de la Reforma Pensional) es no aumentar la edad. Yo siempre lo digo: el problema no está en golpear el sistema de cotizaciones; la solución está, primero, en cobertura y la cobertura va ligada, también, de un mejor entorno empresarial; porque podemos hacer una gran reforma, pero si no estamos formalizando el empleo, no vamos a poder dar fin a esa descompensación que existe”, explicó el Jefe de Estado.

En este sentido, manifestó que “hay que decir con claridad que la mayor cantidad de subsidios se están quedando en la población más rica y se necesita, también, que haya mucha más equidad para que los subsidios vayan a los que verdaderamente lo necesitan”.

Debate por edad

Varios gremios económicos así como centros de estudios económicos y entidades multilaterales han advertido en los meses recientes que una reforma pensional que no modifique las edades de jubilación o el número de las semanas a cotizar para acceder a la pensión, difícilmente puede ser viable.

A comienzos de abril el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dijo que la presentación de un proyecto de reforma pensional al Congreso requerirá de un consenso nacional.

Aseguró que la iniciativa tendrá que ser articulada entre los sectores académicos, sindicatos, empresarios, Gobierno nacional y fondos de pensiones, entre otros.

Consideró que la clave será aumentar la cobertura antes de pensar en un aumento en la edad de jubilación de los colombianos.

Comisión de reforma

Precisamente la semana pasada la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, lanzaron la página web de la Comisión de Reforma de Protección de la Vejez, en la que toda la ciudadanía podrá presentar sus ideas y preocupaciones frente a esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional.

De acuerdo con la titular de la cartera laboral, la página “hace parte de la estrategia trazada por el Gobierno nacional para trabajar de la mano con la ciudadanía en una Reforma de Protección a la vejez, concentrada en proponer mayor equidad para ese 80% de adultos mayores colombianos que hoy no tienen ninguna opción de pensionarse, ya sea porque nunca ahorraron o porque sus ingresos fueron muy escasos y no alcanzaron la meta para contar con la pensión de vejez”.

“Es muy importante dar la discusión sobre cómo tener una mayor cobertura y cómo brindar una mejor distribución de los subsidios, enfocándonos en los que más lo necesitan”, sostuvo, a su turno, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al enfatizar que la página buscará también tener información de primera mano para la ciudadanía.

Por su parte, el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, destacó que en el portal web está dispuesto un formulario donde cualquier persona puede escribirle a la Comisión y plantearle sus principales preocupaciones del actual sistema pensional, su visión de cuál debería ser el enfoque de la reforma y las propuestas que puedan tener al respecto.

Datos clave

A enero de 2019, los afiliados al Sistema General de Pensiones superan los 22,3 millones de personas, mientras los cotizantes están alrededor de los 8,1 millones de personas. Es decir, solo una tercera parte realiza los aportes para su provisión de ahorro para la vejez.

2.2 millones de personas tienen pensión en Colombia, esto representa solo el 25% de las personas en edad de pensión.

El 50% de los subsidios pensionales están concentrados en el quintil más rico de la población, siendo altamente regresivos y empeorando la distribución del ingreso.

/Fuente: Mintrabajo