Dos excomandantes de las Farc no comparecerán ante la JEP

No acudirán a su versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los exguerrilleros, Jesús Mario Arenas Rojas conocido como ‘Marcos’ y Luis Oscar Úsuga alias ‘Isaías Trujllo’, argumentando inseguridad jurídica tras la recaptura de Jesús Santrich.

A tráves de una carta dirigida a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, los excomandante le pidieron a la Sala de reconocimiento de la JEP aplazar esta diligencia asegurando que no irán a las citaciones "hasta que no se establezca con claridad cómo se van a blindar las decisiones de la JEP, pues es evidente que las decisiones de la JEP no se respetan ni se acatan ni se cumplen por parte de las demás autoridades del Estado colombiano”.

“No ha existido corresponsabilidad del Estado para cumplir con lo pactado en La Habana. El balance de la implementación es poco alentador en particular en lo que respecta al componente de justicia de los comparecientes ante SAI que hasta ahora sólo ha emitido alrededor de 50 decisiones desde su funcionamiento quedando a la fecha gran cantidad de prisioneros de Farc en las cárceles colombianas por la demora en la adopción de decisiones de dicha sala”, afirman en la carta.

Tanto 'Marcos' como 'Isaías Trujillo' agregan que todo aquel que se ha comprometido con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición permanece con una sensación de “temor y desconfianza” ante los últimos hechos, por lo que solicitan una reunión entre los magistrados y el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para dialogar sobre esta crisis y otros hechos que les preocupan.

En el texto también recordaron que se encuentran dispuestos a continuar su proceso para garantizar el derecho de las víctimas y colaborar en la reconciliación.

‘Isaías Trujillo’ fue comandante del Bloque Nororiental de las Farc Iván Ríos y del Bloque Efarín Guzmán. Estuvo 46 años en esa guerrilla y es investigado por varios delitos, entre estos el secuestro y posterior asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa.

‘Marcos’, fue comandante del llamado ‘Bloquecito’, un grupo conformado por guerrilleros de los frentes noveno y 47 del desaparecido grupo armado y también participó como comandante del Frente 9 de las Farc.