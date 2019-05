Dólar se revaluó $12,81, cerrando jornada de ayer a $3.375,29

La tasa representativa del mercado (TRM) vigente para hoy es de $3.375,29, $12,81 mayor a la vigente ayer ($3.362,48).

La divisa había arrancado la semana a $3.358,84, es decir que en cuatro días el incremento ha sido de $16,45.

Con este promedio la TRM de hoy llegaría a ser la más alta desde el 18 de febrero de 2016, cuando se ubicó en $3.391,8, en la misma semana en que tocó su máximo histórico de $3.434,8 registrado en la plataforma de divisas del Grupo Aval.

El 16 de mayo el dólar se cotizó a $3.290,27 (vigencia del 17 de mayo) rompiendo la barrera de $3.300 al día siguiente (vigencia del 18 de mayo) cuando la TRM se ubicó en $3.313,72. Desde entonces solamente se registró un cierre a la baja el viernes pasado. Ese día la jornada terminó con una divisa a $3.358,84 (cotización que estuvo vigente el fin de semana), $9,92 por debajo del cierre del jueves ($3.368,76 vigente para el 24 de mayo).

Quiere decir que en casi 15 días, la cotización del dólar se ha incrementado en $85,02.

Según el portal de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, el dólar empezó a cotizarse ayer en $3.385 y durante la jornada presentó una tendencia lateral con sesgo bajista. El informe dio cuenta de que la tasa de cambio se negoció entre $3.352,5 y $3.393. Además, se observó oferta de agentes institucionales y del sector real en niveles cercanos a los $3.390. Teniendo en cuenta esto, se negociaron 1.363 millones de dólares. Finalmente, el par cerró en $3.353 y registró una cotización promedio de $3.375,16.

Fuentes de la Bolsa de Valores de Colombia detallaron que los 1.363 millones de dólares señalados por Bancolombia es el monto acumulado de un total de 2.211 transacciones.

Al exponer los resultados de mayo de la Encuesta de Opinión Financiera, Fedesarrollo recordó que en abril, la tasa de cambio cerró en $3.248, con una depreciación mensual de 2,3%, alcanzando un valor máximo el 30 de abril ($3.248). Para el cierre de este mes los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique entre $3.250 y $3.318, con $3.300 como respuesta mediana. La proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango entre $3.175 y $3.265 con $3.200 como respuesta mediana. Para el cierre de 2019 la mediana de proyecciones aumentó a $3.150.

Para el trader de divisas de Corficolombiana, José Luis Hernández, “la guerra de divisas seguirá en el ojo del huracán. El dólar mantendrá fuerza un tiempo más y posiblemente se mantenga la calma en mercados de renta fija y estrés en renta variable. La volatilidad quedará servida para las divisas mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dé claridad sobre un pronto acuerdo con China y esto claramente no va a suceder hasta que la FED no le dé gusto al presidente de recortar sus tasas incluso hasta en 50 puntos, situación que empiezan a descontar los mercados".