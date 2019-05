Día de la Madre: familias gastarían $2 billones

De los regalos de la lavadora y la licuadora se pasó a los celulares de última tecnología

La celebración del Día de la Madre es una de las jornadas más esperadas por la familia colombiana. Es el día para las invitaciones y para ofrecer un regalo a ese ser tan especial como lo son las madres.

Sin embargo, en los últimos años las características del consumo para esta época han variado y se pasó de regalos como la lavadora y la licuadora a los celulares de última tecnología. De acuerdo con el analista y experto en consumo Camilo Herrera de la firma Raddar, para esta época el gasto de los colombianos se acerca a los $2 billones, tanto en invitaciones como en la compra de obsequios para las madres.

Herrare sostiene que “en el Día de la Madre los hogares o familias gastan un 3% más de lo que invierten en un mes normal, eso significa dar un regalo, un almuerzo fuera de la casa o en la misma casa o realizar algún tipo de actividades como ir a un cine, a un teatro e incluso reglar flores. Eso significa que por esta época los hogares se gastan alrededor de $2 billones para este año”.

Indica el experto que todos en regalos es relativo, pero “eso depende mucho de la región en que se ubiquen y de la edad de la persona a la que se le va a regalar, pero no se tiene una idea general. Lo que es claro es que los electrodomésticos dejaron de ser una parte importante para esta época o fundamental en el Día de la Madre y cada vez es mayor el regalo de equipos de tecnología como celulares, esto está cogiendo más fuerza todos los años”.

Además de tecnología la gente sigue regalando ropa y calzado pero depende de la personas. “Todavía se regala vestidos y calzado pero no es lo mismo de antes. Eso también depende mucho de la edad de la mujer, mientras mayor es la edad se regalan más vestidos de acuerdo con las costumbres, pero eso tiene que ver con un elemento muy personal, es un regalo que tiende a hacerse en cooperación con las madres porque tiene el reto que de pronto el vestido o el calzado no le gusta. Pero eso es muy personal y cada vez es menos utilizado como regalo”, dijo.

De si son más tacañas ahora las familias en el Día de la Madre, Herrera sostiene que “yo diría que no, no son ni más tacaños ni menos, ese es un tema que tiene mucho que ver con la capacidad de compra que se tenga en ese momento y que se pueda celebrar. Eso tiene que ver con dar o no regalos, pero ahora estamos en un fenómeno que está tomando fuerza y es que proporcionalmente hay menos madres, la gente ha decidido no tener hijos y por eso hay menos madres en términos relativos”.

Respecto a si actualmente se celebra más el Día de la Madre o del Padre, el analista considera que “definitivamente se celebra más el Día de la Madre, eso sucede en todas las ciudades del país. Lo cierto es que este año el gasto se va a incrementar. No hay una cifra cerrada oficialmente pero yo diría que se va a presentar un crecimiento en las ventas de entre el 5% y el 6% en términos de gasto de dinero”.

Esta celebración hace que el consumo de los colombianos se eleve y destaque frente a los meses anteriores y la hagan la mejor época para el gasto: “Desde luego, el consumo tiene a pasar cuando se trata de regalos grandes, pero de todos modos tiene que ver con que la gente ya sabe que viene el regalo, que es un regalo planeado que a esa persona se le va a celebrar el Día de la Madre, pero es un gasto esperado”.

Frente a si es una buena temporada para el comercio, el analista y consultor señaló que “sí tiende a serlo, pero es un punto de rompimiento de los primeros cuatros meses que han sido duros, pero es una dinámica con un incremento importante en el gasto”.

Sobre el comportamiento se espera que tanto lo que se vio en Semana Santa como en el Día de la Madre, la economía va a repuntar. Herrera sostiene que “esto es bueno para la economía y sobre todo por el ciclo estacionario, el Día de la Madre siempre llega, por eso todo el mundo lo está esperando, es bueno para generar empleo y rentabilidad para las empresas y desde luego es positivo para la economía”.

Y sobre las ciudades en que más se regala, el experto sostiene que “eso no se sabe, no se tiene cuantificado ni especificado, pero se creería que Bogotá por su volumen de gente, pero eso no está comprobado, aunque uno ve que ciudades como Cali y Medellín no se quedan atrás”.

Respecto a las personas si dejaron de regalar algo general que servía era para la casa, el analista considera que “quien está de acuerdo con regalar lo hace de manera especial para esta época, pero ya pasó el regalo de la licuadora, de la lavadora, para regalar algo muy personal, como el celular, algo que de verdad le guste a ellas”.

De si la tendencia de consumo en el Día de la Madre, es el punto de partida para que mejoren las ventas en general, indica Herrera que “no de manera espectacular, no creo que sea una cosa extraordinaria pero lo que todos quieren que pase en el comercio va a pasar y desde luego eso puede marcar un mejor comportamiento durante el año”.