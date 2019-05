Deben aplicar extinción de dominio para frenar abigeato: Lafaurie

Al año se están robando entre 200.000 y 300.000 cabezas de ganado en todo el país, denunció el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, sin embargo todavía no se perciben los efectos de la Ley 1944 del pasado 28 de diciembre, la cual modificó la Ley 599 de 2000 creando los tipos penales de abigeato y abigeato agravado.

En este sentido Lafaurie consideró necesario que los jueces apliquen la herramienta de extinción de dominio que contempla esta ley para golpear decididamente a las bandas dedicadas al abigeato.

Señaló que también se está presentando la extorsión a los ganaderos en la que está en juego la vida de los animales.

EL NUEVO SIGLO: En diciembre pasado una ley creó el tipo penal de abigeato, ¿ha rendido ya frutos en la lucha contra este flagelo?

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE: El impacto de la Ley no ha sido el deseado por varias razones: lo primero porque cuando la Fuerza Pública logra aprehender en muchos casos in fraganti a los abigeos, los jueces de garantías muchas veces no aplican la ley como corresponde.

Hago un llamado tanto a la Fiscalía General como al Consejo Superior de la Judicatura para que apliquen un instrumento tan poderoso que consagró la ley, en especial lo que tiene que ver con la extinción de dominio a los bienes que sirvieron para lograr ese tipo penal, es decir, los camiones si los aprehenden en los camiones o la propia finca si aprehenden el ganado robado en una finca. De tal manera que se mande un mensaje claro a las autoridades, a los operadores judiciales, para que procedan en esa dirección.

De hacerlo así tengo la certeza que controlamos un delito que ha venido creciendo y que ahora se le suma a la extorsión en muchas zonas del país, que si no terminan los ganaderos dando plata les asesinan los animales.

ENS: ¿Cuáles son las cifras que tiene Fedegán de la ocurrencia de abigeato en el país?

JFL: Sí, tenemos cifras pero son cifras con unos subregistros muy altos porque no todo aquel que le roban el ganado pues va y lo denuncia. En consecuencia tenemos cifras con subregistro, pero sí han venido creciendo de manera progresiva a lo largo de los últimos dos años.

ENS: ¿Cuántas reses se están robando al año?

JFL: Creo que debemos estar sobre 200.000 – 300.000 reses al año en todo el país.

ENS Llama la atención en su denuncia el hecho de que estén extorsionando a cambio de la vida de los animales, ¿en dónde está sucediendo esto?

JFL: Acaba de suceder en Antioquia, me enviaron las fotos de unos animales sacrificados por cuenta de un grupo extorsionista. Donde hay control territorial lo están haciendo, y creo que el país tiene que notificarse de ese hecho.

ENS: De otra parte, ¿cómo va el control de la aftosa en el ganado?

JFL: Va en la segunda semana de vacunación en todo el país, ya llevamos más de 3.700.000 animales vacunados, y al ritmo en que va la vacunación vamos a lograr un nivel muy alto de cobertura, 97%.

ENS: ¿Qué saben de las reses que reportaron las Farc en el listado de bienes para reparar a las víctimas?

JFL: Esas cabezas de ganado están en manos del Estado, supongo que están en manos de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), muy seguramente también serán vacunadas porque donde hay una finca con animales, independientemente del dueño o de la condición de propiedad, los vacunadores del Fondo Nacional del Ganado atienden el proceso de vacunación.

ENS: ¿El negocio de la ganadería hoy es rentable?

JFL: Estamos pasando por una severa crisis tanto en el sector láctico como el cárnico, este ha sido un semestre de un verano intenso, los costos de producción han crecido de manera exorbitante, y por ejemplo en el caso de la leche seguimos vendiendo leche al mismo precio de hace 10 años.