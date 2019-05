"Crecimiento del 1er. trimestre será del 3,2%"

El codirector del Banco de la República considera que hay cosas por mejorar, pero ve positivo el desempeño de la industria y el de las importaciones

Un crecimiento superior frente al último trimestre del año pasado, prevé el codirector del Banco de la República José Antonio Ocampo para el primer periodo de 2019 y lo estima en 3,2% como los técnicos del Emisor.

Ocampo cree que este año la economía va bien, con algunos lunares, como es el caso del desempleo y la poca reactivación del crédito comercial, pero espera que esta situación se reverse a mediano plazo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve el rumbo de la economía durante este año?

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: Hay cosas muy positivas pero al mismo tiempo hay varios interrogantes que espero se despejen en lo que resta de año. Entre los aspectos positivos está el buen comportamiento que ha tenido la inflación, sobre todo la inflación básica que está dentro de los indicadores previstos por el Banco de la República ya que el promedio está cerca al 3% que es la meta del Emisor. Segundo la reactivación de la economía ha estado un poco lenta pero está progresando y por ese motivo el Banco ha mantenido su proyección del 3,5% para este año. Entre los interrogantes yo diría que son básicamente dos: el más importante es el desempleo y el otro es que no se ha reactivado el crédito comercial como esperábamos todos.

El desempleo

ENS: ¿Cómo ve el tema del desempleo?

JAO: Las cifras de desempleo es una parte del problema sobre todo porque los resultados son muy heterogéneos, vemos que el empleo asalariado urbano va bien pero el empleo rural va mal, pero en medio de todo hay cosas extrañas para los mercados como es la reducción del empleo urbano no asalariado, que es la razón fundamental para que la tasa de desempleo esté aumentando.

ENS: ¿Hay mayor informalidad laboral?

JAO: Curiosamente la tasa de informalidad laboral ha disminuido pero el problema es que hay una baja del empleo no asalariado y repito esa es la causa del aumento del desempleo, no es el aumento de la informalidad lo que influye, es el comportamiento del empleo asalariado. Por el contrario los resultados de la informalidad en el caso del trabajo son consistentes con la reactivación de la economía.

ENS: ¿Cómo aprecia el cambio de comportamiento que empieza a tener el sector industrial?

JAO: Lo veo bien, para mí es una de las mejores noticias, ya que viene con un periodo de crecimiento cercano al 3% y eso es muy positivo, ojalá ese comportamiento se prolongue porque eso reactiva las exportaciones industriales, ya desde el año pasado venían bien, pero en los primeros meses de este año no han tenido un buen desempeño.

El déficit

ENS: ¿Qué piensa sobre el aumento en el déficit de la cuenta corriente?

JAO: El déficit de la cuenta corriente no es una cifra muy buena pero yo sí quiero destacar que tiene elementos buenos detrás de esas cifras y es importante el aumento de las importaciones sobre todo en bienes intermedios y de capital porque eso explica en gran medida que hay una reactivación económica.

ENS: ¿Cómo aprecia que se presenten déficit gemelos?

JAO: Yo no creo que el problema de la economía sea con los déficit gemelos, curiosamente lo que hay que preguntarse es por qué no hay un mayor dinamismo de las exportaciones diferentes a petróleo y minería, es allí donde hay un problema básico y no de déficits gemelos.

ENS: ¿Cuál cree que serán los sectores que van a crecer más durante este año?

JAO: Bueno, digamos que la industria manufacturera es la señala para abanderar el crecimiento pero también ya vemos que dio la vuelta el sector minero y veo bien algunas actividades de construcción no todas pero ya muestran un comportamiento positivo. Yo diría que entre los más preocupantes en comparación con el año pasado, es el menor crecimiento del sector agrícola, sin duda el sector agropecuario ha tenido un debilitamiento preocupante.

El despeje

ENS: ¿Cree que el panorama para la economía ya está despejado frente a la incertidumbre política que se vivió hace poco?

JAO: Yo no creo que los hechos políticos hayan sido relevantes como para impactar a la economía y en el comportamiento de todas las actividades, aquí las cosas se manejan muy tradicionalmente y además demuestra que se tiene fortaleza. Pero eso no influye en la economía.

ENS: ¿Vemos que frente a la región, Colombia registra un buen crecimiento?

JAO: En el contexto latinoamericano estamos bien, tenemos un crecimiento que aunque no es el mejor sí es aceptable dentro de las economías, pero también algunos países como República Dominicana lo tienen. Pero tradicionalmente en la región Colombia está liderando el crecimiento con Chile y Perú.

ENS: ¿Qué tanto se necesitaría crecer para generar más empleo?

JAO: Yo creo que incluso con el crecimiento del 3,5% se está generando empleo como lo demuestra el merado de los asalariados, el empleo formal, pero todavía no entiendo ese fenómeno del empleo no asalariado.

ENS: ¿Las tasas de interés estables han reactivado el crédito?

JAO: No hay la menor duda que la política monetaria ha ayudado a mantener la demanda del crédito ayudado también por el buen comportamiento de la inflación, de allí que muchas familias y empresas estén aprovechando créditos baratos para comprar vivienda o para mejorar sus canales de producción y mejora de equipos.

ENS: Casi todos los organismos internacionales coinciden con una tasa de crecimiento de 3,5% para este año, ¿eso es bueno?

JAO: Desde luego que en eso coincidimos con los organismos multilaterales y muchos analistas. Eso es bueno porque vemos que la economía está mejorando frente al año pasado.

ENS: ¿Cuál cree que será el crecimiento del primer trimestre de este año?

JAO: La estimación de los técnicos del Banco de la República es que va a ser el 3,2% y será desde luego superior al último trimestre del 2018.