Crece polémica por manejo de basuras en Bucaramanga

El periodista Yesid Lancheros, director del sistema informativo del Canal Capital, respondió ayer a las manifestaciones que hizo en su contra el suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, después de que el domingo publicara en el diario Vanguardia Liberal una columna en la que habla del “escándalo de corrupción de Vitalogic y el negociado que se pretendía hacer con las basuras de Bucaramanga. Son hechos en la impunidad que ensombrecen el discurso anticorrupción del suspendido alcalde Rodolfo Hernández, ya que las evidencias comprometen a su familia”.

El Mandatario municipal dijo en Facebook Live que averiguó quién era “el doctor Lancheros (...) Es un burócrata que trabaja en el Canal Capital de Bogotá puesto por el Partido Liberal”.

Añadió que Lancheros que “en todas sus columnas me ataca” y “es un burócrata puesto por el Partido Liberal. Es un lagarto de siete suelas. No me interesa lo que haga, que me ataque. Pero que me diga que no es un burócrata. Lo pusieron allá por inteligente, doctor Yesid. Usted no puede trabajar sino con nómina estatal, entonces no sea mentiroso”.

Frente a estas afirmaciones el periodista Lancheros dijo que “el Alcalde no solo golpea a los concejales sino que además por medio de la versión verbal agrede y obstruye el trabajo de los periodistas y no respeta la libertad de expresión. Rodolfo Hernández puede seguir insultándonos y agrediéndonos, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, eso no nos va a callar”.

Lancheros señaló en su columna que este 30 de mayo que “la Fiscalía les imputará cargos al exgerente de la EMAB (Empresa de Aseo de Bucaramanga), José Manuel Barrera Arias; al exjefe de disposición final de la EMAB, Rubén Enrique Amaya; y al contratista Jorge Hernán Alarcón; por falsedad en documento privado, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos”.

Agregó el periodista que el contrato de consultoría 096 de 2016 “tenía como finalidad analizar todas las variables para definir un nuevo modelo de aprovechamiento de los residuos en la ciudad y que, presuntamente, beneficiaba a Vitalogic”.

Dijo también Lancheros que “la Fiscalía arranca así un proceso que debe conducirla al acuerdo de coimas que pactó Luis Carlos, uno de los hijos del Alcalde, con Vitalogic. Las comisiones ascenderían a $300.000 millones”.

El alcalde Hernández ha explicado que desde su llegada al cargo se propuso cambiar el modelo de manejo de residuos sólidos, dándoles un aprovechamiento para producir energía. Para ello abrió una licitación a la cual al cierre “solo terminaron presentados tres proponentes. Uno llegó tarde y a otro le faltaron documentos, por lo que ambos quedaron eliminados. Vitalogic llegó, pero tenía que presentar una póliza de compañía de seguros y presentó fue una póliza bancaria. Con eso también quedaba eliminado, pero nosotros, en la Alcaldía, antes de hacer el acta de eliminación, hicimos consultas a varios abogados expertos en Bucaramanga y todos coincidieron en que esa era una causal para eliminarlos. Entonces declaramos desierta la licitación”.

El Alcalde reconoció que su hijo “firmó un contrato en el que él se ganaba un porcentaje por cada máquina que comprara el que ganaba la licitación en caso de que se la ganara… Él no tenía que hacer eso, eso no corresponde al ejemplo que les he dado a ninguno de mis hijos”.