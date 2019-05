Controversia por nombramiento en Supervigilancia

El posible nombramiento de la excongresista Olga Lucía Velásquez en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad ha generado controversia.

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien es jefe ad hoc de la cartera de Defensa para efectos de este nombramiento, manifestó que no lo firmará tras señalar que recibió la hoja de vida de Velásquez por parte de Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, condenado por el escándalo del “Carrusel de la Contratación”. La Superintendencia de Vigilancia es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, sin embargo, el jefe de esta cartera, Guillermo Botero, se declaró impedido para tomar decisiones relacionadas a esta entidad porque ha estado relacionado con empresas de seguridad privada.

“La hoja de vida me llegó por Samuel Moreno, es la verdad. Fue el primero que la hizo llegar. A ella la apoya Samuel Moreno y un sector del liberalismo. Mientras yo sea ministra no firmo”, le dijo Arango a W Radio. Y añadió: “Mandan mensajes con todo el mundo. Presionándome no funciono. No me parece que yo deba firmar el nombramiento de un recomendado de Samuel Moreno”.

Hace unos días, al ser cuestionada sobre la demora en el nombramiento, la Ministra manifestó que “hay que buscar lo mejor”. “Me tienen hasta aquí con la preguntica. No me importa qué le hagan. Te digo una cosa: hay que buscar lo mejor. Mientras yo sea Ministra de Defensa Ad Hoc para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada busco lo mejor”, manifestó.

Por su parte, la exparlamentaria, quien fue representante liberal por Bogotá y el año pasado intentó sin éxito llegar al Senado, negó que el exalcalde la haya recomendado. “A mí me llamaron de Presidencia para tener una cita con el presidente Iván Duque el 20 de marzo a las 4 de la tarde en la Casa de Nariño. Yo estoy segura que Samuel Moreno no intervino en esa cita. Yo confío en el fuero presidencial y no encuentro lógica en una recomendación que no necesito”, dijo también a W Radio.

A principios de abril la hoja de vida de Velásquez fue publicada en la página web del Departamento de la Función Pública, un paso considerado previo al nombramiento para reemplazar a Fernando Martínez en dicha dependencia. En el Centro Democrático han criticado a Velásquez. La senadora María Fernanda Cabal la acusó, en su cuenta de Twitter, de intervenir en la elección de la Vicepresidencia de la Cámara en el periodo pasado, con el propósito que fuera derrotado en su aspiración el hoy senador Santiago Valencia.

Velásquez apoyó la precandidatura presidencial del exministro Juan Fernando Cristo en la consulta liberal y, posteriormente, respaldó la aspiración del candidato de esa colectividad, Humberto de La Calle, desempeñándose como vocera la campaña. Durante la Alcaldía de Moreno, la excongresista se desempeñó como Subsecretaria de Integración Social y Secretaria de Gobierno hasta el último día del gobierno del exalcalde.