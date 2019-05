Contraloría y Ecopetrol abren paso al fracking

Una vez más se abrió el debate sobre la implementación del fracking en el país. Esta vez la Contraloría General de la República avaló que se utilizara esta técnica, solo si se cumplen con las condiciones necesarias, mientras que Ecopetrol aseguró que al aval podría darse sin generar afectaciones.

“No estamos en contra” del fracking, precisó ayer el contralor general Carlos Felipe Córdoba.

El alto funcionario sostuvo que la Contraloría General de la República no se opone al fracking, pero sí está en contra de no estar listos para un fracking responsable y no tener las condiciones para generar un fracking que se adelante con cuidado de nuestro medio ambiente.

“No estamos en contra, pero cuestionamos el hecho de que ya hayan sido adjudicados algunos bloques para la exploración y eventual explotación del fracking sin que el país disponga todavía hoy de una línea de base ambiental soportada técnicamente”, explicó.

Además del peligro de la afectación a la disponibilidad del recurso hídrico, el fracturamiento hidráulico ofrece otros riesgos que deben ser calculados previa y responsablemente a su aplicación, insistió.

“También hemos dicho que no estamos en contra de los pilotos. Creemos que el pilotaje va a ayudar a tener mayor información, como se los hemos expresado a la señora Ministra de Minas, pero siempre y cuando estos pilotos ayuden a mejorar el uso de la metodología”, precisó.

Asimismo subrayó que “la visión de la Contraloría es que, si bien se ha avanzado en el tema reglamentario desde 2009 hasta 2017, existen aún vacíos en el conocimiento que no permiten tener una línea base pertinente con la cual se pueda verificar que los proyectos de fracking no estén afectando sensiblemente los recursos acuíferos y atmosféricos”.

Para el contralor Córdoba, “lo más importante en el día hoy es que podamos tener la información clara, tener el mapeo del subsuelo colombiano y darle tranquilidad a los colombianos que la práctica que se haga será completamente sostenible para cada uno de los colombianos”.

“Ni más faltaba”, enfatizó Córdoba, “la Contraloría General de la República no se va a oponer al progreso del país, pero el progreso del país tiene que estar basado en lo que dice el presidente de Ecopetrol, el doctor Bayón, y cito su frase: ‘No puede ser rápido, sino bien hecho’”.

“Mi abuelito me decía: uno la velita no la puede poner tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre, por eso podemos demorarnos un poquito. Recuerden que no por más madrugar va amanecer primero”, concluyó Córdoba al hablar del tema en el foro “Petróleo y Gas: ¿Qué se está jugando Colombia?”.

“Es claro”, sostuvo Córdoba, “que no podemos caer en el dilema de aumentar la producción de petróleo y sacrificar los recursos hídricos y medioambientales”.

Anotó que, “como lo ha advertido el informe de la Contraloría, el país necesita una mejor caracterización de sus recursos geológicos, hídricos, hidrogeológicos, ecosistémicos y socioeconómicos” y que “es necesario aplicar el principio de la prevención al mejorar la capacidad técnica para calcular los riesgos y afectaciones que he mencionado”.

Así que, expresó, “la visión de la Contraloría es que, si bien se ha avanzado en el tema reglamentario desde 2009 hasta 2017, existen aún vacíos en el conocimiento que no permiten tener una línea base pertinente con la cual se pueda verificar que los proyectos de fracking no estén afectando sensiblemente los recursos acuíferos y atmosféricos. Es un tema más de conocimiento que de reglamentación”.