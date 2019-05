Corte Suprema definirá jurisdicción en caso 'Santrich'

Ante la recusación de la defensa de Santrich donde se argumenta que el acusado aún conserva su fuero como congresista, la jueza 16 de control de garantías de Bogotá ha decidido enviar el caso a la Corte Suprema para que, en un plazo de tres días, defina el impedimento que se interpuso en su contra.

Sin embargo, la funcionaria judicial argumentó que los abogados de Santrich no presentaron pruebas que evidencian su calidad de congresista, por lo que señaló que "al no haberse posesionado como representante a la Cámara pues no tendría el fuero constitucional que aduce la defensa”.

Añadió que tampoco es cierto que los juzgados estén usurpando funciones de la JEP. “La Jurisdicción Especial para la Paz no pudo precisar la fecha en este asunto que resolvió y no está acreditado que se trate del mismo proceso”, aseguró la jueza.

Como lo ha venido informando EL NUEVO SIGLO durante todo el fin de semana, esta audiencia se tramitó desde la justicia ordinaria, dado que en la especial, la que le negó la extradición la semana pasa y en la que se ordenó su inmediata liberación, falta que se tramite la apelación hecha por la Procuraduría General de la Nación días atrás.

Al trámite legal, ‘Santrich’ llegó en silla de ruedas debido a los constantes quebrantos de salud que ha tenido desde el pasado viernes cuando se auto infligió heridas en sus brazos. También está fuertemente custodiado por parte de las autoridades.

#VIDEO Gritando "que viva la soberanía de Colombia", entró 'Santrich' a los juzgados de Paloquemao, donde la Fiscalía le imputará los cargos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.



Con respecto al proceso, la Fiscalía le iba a imputar los delitos mencionados anteriormente basándose en pruebas propias y otras que Estados Unidos le ha enviado en medio de las investigaciones de la DEA, como el nuevo video y el testimonio de Marlon Marín.

