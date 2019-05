Cero muertes por monóxido de carbono en la capital

En el primer trimestre de 2019 no se presentaron muertes por presencia de monóxido de carbono relacionadas con el servicio de gas natural.

Para este año la meta es repetir esta cifra y culminar 2019 con ciudadanos más atentos y conscientes sobre la importancia del uso seguro y responsable del gas natural.

La reducción se presentó, entre otras razones, por las acciones y actividades de uso seguro que adelanta Vanti desde hace más de 10 años.

Estos logros son importantes, si se tiene en cuenta que desde 2007, Vanti viene realizando actividades, capacitaciones, mediciones con su programa de uso seguro del gas natural, el cual ha servido para tener cero muertes y reducir los casos por accidentes, pasando de 21 en 2008 a una cifra de cuatro casos, 10 años después.

Por esta razón, la empresa realiza inversiones anuales por mil $100 millones con el fin de beneficiar, formar y capacitar en el uso seguro del gas a más de 105 mil personas de manera directa y a los 3 millones de clientes en todos los mercados. Las acciones educativas están encaminadas a fomentar el uso responsable, a través de los diferentes medios, redes sociales y escenarios comunitarios, con empresas de servicios públicos, alcaldías locales, colegios, constructoras inmobiliarias, firmas de mantenimiento vial y los ciudadanos en general, con el propósito de prevenir accidentes, tanto en la distribución como en el uso del gas natural.

El gas natural es un combustible seguro y para ello siempre les hacemos recomendaciones de seguridad a nuestros clientes como son: vigilar que la llama de la estufa y calentador siempre sea de color azul; no tapar las rejillas de ventilación; no dejar cocinando alimentos e irse a dormir; antes de prender el horno, abrirlo para revisar que no haya gas acumulado y se presenten fogonazos; no ubicar velas encendidas, ni ninguna clase de fuego, en lugares próximos a medidores o instalaciones de gas natural; no colgar adornos ni objetos combustibles (papeles, telas, pinturas, alcohol, etc) en las tuberías de gas natural; no enredar cables eléctricos o iluminaciones en las tuberías de gas natural; asegurarse de dejar los fogones de la estufa de gas cerrados; cerrar las perillas de los gasodomésticos cuando no se estén utilizando; y, verificar que las válvulas de los artefactos a gas estén bien cerradas antes de acostarse o antes de salir de viaje.

Es importante recordar que, en caso de detectar una fuga de gas, se deben cerrar todas las válvulas, abrir las ventanas y puertas, no accionar interruptores eléctricos hasta que se disipe el gas, ante cualquier eventualidad evacuar de forma inmediata y comunicarse con la Línea de Atención de Urgencias de Vanti 164 o la Línea Única de Emergencias del Distrito 123 para activar los protocolos de emergencia como de los Bomberos Oficiales de Bogotá.