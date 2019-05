Caso ‘Santrich’: turno para Corte y Procuraduría

En lo disciplinario, el Ministerio Público insistirá en que JEP no tiene facultad para solicitar pruebas más allá del indictment

__________

Mientras el jueves la Procuraduría sustentará ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la apelación que presentó contra la decisión de esta de aplicar la garantía de no extradición a ‘Jesús Santrich’, la Corte Suprema de Justicia también tendrá su parte, pues deberá resolver si el desmovilizado es congresista a pesar de no haberse posesionado como tal.

Aunque la JEP argumentó que le faltaron pruebas para determinar la fecha precisa del delito en que habría participado el desmovilizado de las Farc y ordenó dejarlo en libertad, el viernes, cuando salía de La Picota fue recapturado pues la Fiscalía le abrió un proceso en Colombia por el delito de narcotráfico.

El Ministerio Público insistirá en la sustentación de dicha apelación en que el indictment que hizo llegar Estados Unidos pidiendo su extradición es suficiente evidencia, y además el organismo solicitará que se tenga en cuenta ahora el nuevo material que se conoció después de que la JEP decidiera aplicar la garantía de no extradición a ‘Santrich’ (Zeuxis Pausias Hernández Solarte).

Dicha sustentación la realizará el procurador delegado ante la JEP, Hugo Alcides Peñafort, después de que la defensa de ‘Santrich’ recusara el jueves pasado a la procuradora delegada Mónica Cifuentes porque como parte del equipo negociador del gobierno Santos fue contraparte del entonces guerrillero en la mesa de negociación del Acuerdo de Paz en La Habana.

Cifuentes a nombre de la Procuraduría apeló hace unos meses la decisión de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, de la JEP, porque a su juicio esta Jurisdicción con esta decisión no atendió los trámites ordinarios previstos en materia de extradición, usurpando y extralimitándose en las funciones.

No obstante, la JEP se ratificó en la necesidad de practicar pruebas porque el indictment no le permitía establecer la fecha en que ‘Santrich’ habría participado en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína en asocio con el Cartel de Sinaloa, como lo asegura la justicia de Estados Unidos que lo solicita en extradición.

Esta Sección de la JEP considera inapropiado comparar el novedoso instrumento de la justicia transicional -la garantía de no extradición- con el ordinario que se surte ante la Corte Suprema de Justicia. Por ello por intermedio de la Cancillería solicitó a Estados Unidos dichas pruebas que comprometieran a ‘Santrich’, las cuales no envió porque este país se ciñó al procedimiento establecido con Colombia en que el indictment es suficiente.

El procurador Fernando Carrillo en entrevista con el NUEVO SIGLO explicó los argumentos que presentará el Ministerio Público ante la JEP para sustentar dicha apelación. “Las autoridades judiciales de Estados Unidos han requerido la extradición por hechos ocurridos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 y las obligaciones de la cooperación judicial internacional determinan la procedencia de esta. La aplicación de las normas que desarrollan el Acuerdo de Paz debe considerar los tratados internacionales”, dijo.

Adicionalmente, añadió: “La Sala de Apelaciones deberá evaluar las pruebas que se han revelado posteriormente, lo que a juicio de la Procuraduría determina que el caso debe pasar a concepto de la Corte Suprema de Justicia, para continuar con el trámite de extradición”.

Las pruebas adicionales que surgieron después de que la JEP señalara que no tenía argumentos para establecer si ‘Santrich’ supuestamente delinquió después del Acuerdo de Paz, son un video de siete minutos en el que se ve una reunión de ‘Santrich’ con Marlon Marín (sobrino de ‘Iván Márquez’, preso en Estados Unidos) y dos personas más que serían agentes encubiertos.

La segunda prueba que el Ministerio Público pedirá a la JEP tener en cuenta en esta etapa de apelación son las declaraciones que Marín le dio a la justicia estadounidense, en las que responsabiliza a ‘Santrich’ de supuestamente haber coordinado los contactos con el cartel mexicano para hacer el negocio de narcotráfico.

No obstante, no hay claridad acerca de si en la etapa de apelación es posible valorar nuevas pruebas.

La JEP indicó el pasado viernes que “en su comunicado de hoy, la Fiscalía General de la Nación asegura que, como ‘producto de la cooperación judicial internacional’, en las últimas horas incorporó ‘nuevas evidencias y elementos de prueba’ sobre el caso, que le permitieron expedir una orden de captura en contra de Hernández Solarte. Esas pruebas nunca fueron aportadas a la Sección de Revisión de la JEP”.

Añadió esta Jurisdicción que “la JEP se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación, suministradas por el país que solicitó la extradición de Hernández Solarte, no fueron aportadas al análisis que hizo la Sección de Revisión”.

Testimonio de Marín

Se conoció ayer el testimonio que dio Marín a fiscales colombianos sobre las actividades ilegales que supuestamente lo vinculaban con ‘Santrich’, el cual habría sido clave para que un juez autorizara su captura después de que la JEP ordenara ponerlo en libertad y que siguiera en su jurisdicción para que responda por los delitos que cometió como integrante de las Farc.

Marlon Marín: Directamente yo hable con ‘Santrich’ y ‘Santrich’ consiguió el material.

Fiscales: ¿Cuál material?

Marín: Los cinco kilos de coca.

Fiscales: ¿Qué hace con la propuesta de los mexicanos de adquirir la coca?

Marín: Yo les dije, déjenme hablar con una persona que conozco y es cuando voy directamente donde ‘Santrich’ e informo que esas dos personas están interesadas en estos temas.

Fiscales: ¿Qué cantidad le piden o le insinúan o le dicen?

Marín: Inicialmente hablan de mil kilos, luego de 2.000, luego de 3.000 y en total querían 10.000 kilos, 10 toneladas. La operación de compra de las 10 toneladas inició con una entrega de cinco kilos que exigieron los mexicanos para acreditar la calidad de la droga.

Fiscales: ¿Ustedes recibieron en alguna oportunidad o entregaron sustancia estupefaciente?

Marín: Los mexicanos antes de comenzar la negociación pidieron una prueba de la droga para mirar el tipo de calidad, recibieron los cinco kilos, eso sí se hizo.

Imputación de la Fiscalía

En la tarde de ayer en el complejo judicial de Paloquemao la Fiscalía imputó a ‘Santrich’ los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico y solicitó que sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

‘Santrich’ negó los cargos en su contra.

Tras varias horas de audiencia, la defensa de Santrich presentó una recusación contra la juez 16 de garantías de Bogotá, a cargo del procedimiento judicial por considerar que el exjefe negociador de las Farc no debìa ser presentado ante ella ya que tiene una credencial que lo acredita como parlamentario, fruto del acuerdo de paz firmado en La Habana con el entonces gobierno de Santos.

Ante ello, la juez determinó un receso que se prolongó por casi tres horas y al volver a sesionar la audiencia decidió rechazar la recusación y elevar una consulta a la Corte Suprema de Justicia, la que tendrá un plazo de tres días para pronunciarse sobre el tema..

Sin embargo, la funcionaria judicial argumentó que los abogados de Santrich no presentaron pruebas, además de la credencial de parlamentario y sostuvo que "al no haberse no haberse posesionado como representante a la Cámara no tendría el fuero constitucional que aduce la defensa”.

Añadió que tampoco es cierto que los juzgados estén usurpando funciones de la JEP. “La Jurisdicción Especial para la Paz no pudo precisar la fecha en este asunto que resolvió y no está acreditado que se trate del mismo proceso”, aseguró la jueza.