Canciller pide más recursos para crisis migratoria

El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, presentó hoy un balance de la grave crisis migratoria generada desde Venezuela e hizo un llamado a la comunidad internacional para intensificar esfuerzos y aumentar el apoyo a Colombia en la atención a la población migrante.

El Canciller Trujillo explicó que en octubre del año pasado, cuando el país había recibido 936 mil venezolanos, se advirtió de los diferentes escenarios de crecimiento migratorio y aseguró que el país ya está en el primero de ellos.

Subrayó que “hoy son 1.296.552 venezolanos en el país, siendo la segunda migración más grande del mundo después de los sirios en Turquía, pero la más rápida del mundo al llegar a números tan altos en tan poco tiempo”.

“Ya nos encontramos en el primer escenario de crecimiento de la crisis migratoria, proyectado por el Gobierno si la grave situación humanitaria, política y económica en Venezuela no mejora, como se demuestra en las caídas de los sistemas de energía y agua potable en el vecino país, así como la escasez de combustible que ya se evidencia”, expresó el Canciller en una rueda de prensa.

Precisó que “el flujo de la migración sigue creciendo. En promedio por nuestras fronteras ingresan a diario más de 63 mil personas, 2.500 de las cuales se quedan en nuestro país”.

Trujillo recordó que el Gobierno Nacional “ha hecho grandes esfuerzos financieros y logísticos para atender y acoger a los migrantes venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro”.

“El Gobierno Nacional ha dispuesto planes de choque en la frontera, centros de atención al migrante y un arduo trabajo interinstitucional para su atención, así como un documento Conpes que respalda este esfuerzo, entre otras acciones”, sostuvo.

Recalcó que la política del Gobierno del Presidente Iván Duque es “de solidaridad y fraternidad con nuestros hermanos venezolanos y así continuará siendo. Igualmente ha sido el compromiso de alcaldes y gobernadores, el cual merece un saludo de gratitud”.

Impacto de la crisis

Sin embargo, explicó que la crisis migratoria crece cada vez más y presentó un panorama de la atención que se requiere actualmente:

- Mientras que en 2015 se registraron 1.475 atenciones en urgencias de salud a venezolanos, al cierre del 2018 este número ascendió a 131.958, un crecimiento desmesurado que significa una carga fiscal creciente sobre el sistema de salud en urgencias de más del 8.800 %.

- En sitios críticos como el área metropolitana de Cúcuta, el Hospital Erasmo Meoz atendió en abril a 488 maternas venezolanas, que representa un 86 % del total de estas atenciones.

- 2 de cada 3 pacientes que se atienden son mujeres. Las mujeres embarazadas que atiende el sistema de salud colombiano son más del 20 % del total de los pacientes atendidos.

- Todas las patologías asociadas a las mujeres embarazadas han aumentado (sífilis gestacional, problemas neonatales, entre otros). En Venezuela las mujeres embarazadas no reciben ningún control prenatal, por lo que en Colombia el sistema de salud asume este gasto.

- A pesar de los enormes esfuerzos del Gobierno Nacional y del anuncio del Presidente Iván Duque de girar a los hospitales de la frontera $ 60 mil millones en el marco del plan de Impacto de Frontera, la deuda con estos centros de salud por la prestación de servicios a venezolanos asciende a más de $150 mil millones.

- A la fecha, más de 20 mil niños de padres venezolanos han nacido en territorio colombiano, conllevando a una situación crítica y nuevas atenciones para la población infantil.

- Se han aplicado más de 900 mil vacunas a venezolanos en los últimos 2 años, la mayoría a niños y niñas menores de 5 años. Pero con cada hora que pasa esta demanda aumenta.

- Colombia este año, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, tiene matriculados en sus colegios públicos a más de 150 mil niños venezolanos. En municipios como Villa del Rosario, Tibú, Ocaña y Cúcuta ya no hay cupos para los menores y el incremento de matrículas en Norte de Santander es del 159 % entre 2018 y 2019. Esto afecta la calidad educativa y exige un mayor esfuerzo en materia de dotación, alimentación escolar e infraestructura educativa.

- El Icbf ha atendido a más de 62 mil niños entre 0 y 5 años, pero se requiere ampliar las capacidades del instituto para poder atender la demanda, pues no se tienen los recursos suficientes para hacerlo.

- Son urgentes las inversiones en acueducto, alcantarillado y energía para evitar problemas de salubridad, sobre todo en municipios de frontera, donde ha aumentado la demanda.

- Se necesitan recursos para lo que se ha denominado retos de segunda generación, siendo el más importante de todos la inclusión económica de los migrantes.

El Canciller Trujillo también explicó que el Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la crisis migratoria tendrá un impacto del 0,5 % en el Producto Interno Bruto del país, es decir, cerca de USD$1.526 millones.

Hasta el momento, Colombia ha recibido por parte de la cooperación internacional desde enero de 2018: USD$228.196.294 (USD$179.477.507 en 2018 y USD$48.718.787 en 2019).

Por su parte, la ONU planea atender este año 2,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos en 22 países de Latinoamérica y el Caribe, del total de 3 millones que según cifras de Acnur hay en la región.

Para esto el organismo ha hecho un llamamiento por USD$738 millones en 2019 que se invertirán en toda la región, de los cuales USD$315 millones están previstos para Colombia. A la fecha se ha recibido solo el 21 % de los recursos previstos para el país, es decir, USD$69.3 millones de dólares.

Otros conflictos

El Ministro Trujillo explicó que estas cifras contrastan con la atención en otras regiones del planeta en el 2018:

En Siria la ONU planteó la atención de 5,3 millones de migrantes y refugiados principalmente en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Para esto hizo un llamamiento por USD$5,61 billones y se recibieron USD 2,66 billones.

En Sudán del Sur la ONU planteó la atención de 1.4 millones migrantes y refugiados principalmente en Etiopía, Kenia, Uganda, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán. El llamamiento lo hizo por USD$1,4 billones, de los cuales se movilizaron USD700 millones.

Para los Rohingya de Myanmar se planteó la atención de 899,000 migrantes y refugiados principalmente en Bangladesh. El llamamiento de la ONU fue por USD 950.8 millones y se recibieron USD 682.1 millones.

“Vemos que para el número de migrantes y refugiados, el llamamiento de la ONU para nuestra región ha sido comparativamente inferior a otros llamamientos mientras la crisis sigue creciendo”, indicó el Canciller Holmes Trujillo.

Mayor cooperación

Por esta razón, dijo que “es urgente una mayor movilización de la cooperación internacional, pues la migración continuará aumentando y en esta medida la necesidad de recursos será mayor”.

El Canciller de Colombia advirtió que “la solución estructural a la crisis tiene que ver con la creación de condiciones que permitan que cese el régimen tiránico y dictatorial de Maduro”.

“Además de este llamado a que aumente la cooperación internacional, teniendo en cuenta la magnitud de la crisis migratoria a la cual le está haciendo frente Colombia, también le hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional para incrementar la acción solidaria, la acción política, las sanciones, que den lugar al cese de la usurpación. El cese del régimen tiránico y dictatorial es condición necesaria e indispensable para que se produzca el cambio estructural en Venezuela”, puntualizó