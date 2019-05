Ascenso de Martínez, sin trabas jurídicas

Ponente señala que el Comandante de Ejército no tenía investigaciones al ser analizada su promoción en Comisión Segunda

El ascenso del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional, será votado la próxima semana por la plenaria del Senado.

La promoción del militar ha generado controversia, luego de que el periódico The New York Times publicara un artículo en el que se mencionaba la existencia de unos incentivos para mejorar resultados en las operaciones, mediante una directriz firmada por él, que finalmente fue retirada porque se prestaba a malinterpretaciones.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el ponente del ascenso del general Martínez en la Comisión Segunda del Senado, Jaime Durán, del Partido Liberal, afirmó que “desde el punto de vista jurídico” no existiría problema para que la plenaria le dé el visto bueno.

Durán manifestó que durante el trámite de la promoción en la Comisión, que fue aprobado por 10 de los 13 integrantes de la célula legislativa, tuvieron “en cuenta las certificaciones de todos los organismos de control del país, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí constaba que el general no tenía ninguna investigación pendiente ni preliminar. Hoy en día la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar no sobre los hechos, no por los hechos que le achacan a él de unos falsos positivos, sino por los hechos denunciados por The New York Times”.

Afirmó que “desde el punto de vista político, las responsabilidades no son de los generales sino de los ministros y del Presidente”.

“Los generales simplemente cumplen órdenes. La famosa directiva que dio origen al tema ampliamente difundido por The New York Times creo que tiene origen político y no de la milicia. Los generales no son deliberantes, pero este es un tema que decidirá en su real saber y entender la plenaria del Senado”, agregó.

Manifestó que en el trámite de los ascensos se presentan dos decisiones: “Una jurídica que realizamos en la Comisión y una política que es en la plenaria del Senado”.

Reiteró finalmente que la promoción de Martínez no tendría inconveniente en ser aprobada. No obstante, dijo que podría esto cambiar si “aparecieran nuevos hechos supremamente graves que hicieran cambiar el parecer de los parlamentarios”.

Ponencia

El senador Durán presentó ponencia positiva para el debate de la próxima semana. “Efectuado el diálogo personal, reafirmó su compromiso y lealtad, demostrado a lo largo de su carrera militar su deseo de continuar expresando con actos comprobables el respeto hacia las Instituciones y a la Democracia, al cumplimiento del Código de Honor Militar, al respeto de los derechos humanos, fundamentado en sus sólidos valores éticos y morales y en los valores inculcados por la Institución del Ejercito Nacional de Colombia”, señala el texto elaborado por el parlamentario.

“Su formación personal, profesional y trayectoria como militar, que conforman el perfil del mayor general Martínez Espinel, fortalecen la confianza en los senadores de la República y que su ascenso permitirá generar más seguridad en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y respeto a las Instituciones y en especial de nuestra democracia”, agrega.

Liderazgo

El senador conservador Juan Diego Gómez señaló que la polémica generada tras los artículos del periódico The New York Times es fruto de “una campaña de unos sectores de la oposición de desacreditar y desprestigiar las instituciones del país”.

Sobre la aprobación del ascenso en la Comisión Segunda señaló que recibieron “todos los certificados de todas las autoridades competentes y hasta hoy no existe ninguna investigación en curso, salvo que la Procuraduría hizo un pronunciamiento sobre iniciar una indagación preliminar para revisar las directrices que se habían retirado y evitar, como señalaron algunos medios, que se volviera a una metodología antigua”.

En relación con la votación, afirmó que “la semana anterior se acordó que el ascenso se votaría la próxima semana en la plenaria. Esta semana la tenemos congestionada con la ley de reforma TIC. Creemos que la próxima semana es la indicada para tramitar los ascensos de los generales”.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló que el general Martínez tiene todas las “condiciones” de liderazgo.

En relación sobre la directriz que generó la polémica, manifestó que “una directiva en la que se dice que cumpla con su tarea y dé resultados no puede interpretarse como una invitación a delinquir. Cuando usted está dando una orden está presumiendo que no va a infringir la ley”.

Señaló que “subir la efectividad de las fuerzas tiene que hacerse con todas las garantías de los derechos humanos, en lo que está concentrado el Ejército y el Gobierno nacional”.

“En Colombia han decidido crucificar al Ejército diciendo que cuando ordena dar resultados entonces quiere falsos positivos. Conseguir resultados significa que usted pueda obtener las capturas, las detenciones y las neutralizaciones que sean necesarias cumpliendo la ley. Nunca se puede interpretar que los altos mandos están dando instrucción en contra de ella”, concluyó.

El pasado 15 de mayo el ascenso del comandante del Ejército fue aprobado por la Comisión Segunda del Senado. La célula legislativa también aprobó la promoción de otros 12 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Indagación

El lunes la Procuraduría General de la Nación le abrió indagación al general Martínez y otros funcionarios por establecer, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones.

El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano, sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados ‘falsos positivos’.

La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, identificar e individualizar los supuestos autores, y esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron. El Ministerio Público indicó que Martínez podrá solicitar ser escuchado en versión libre.