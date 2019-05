Arrancó Régimen Simple de Tributación

El Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero Tarazona, afirmó que el Régimen Simple de Tributación (RST) permitirá preparar el camino de una ruta sin trámites, para impulsar la formalización y aliviar la carga impositiva a los emprendedores del país.

Así lo precisó este lunes Romero Tarazona, al finalizar el lanzamiento del Régimen Simple de Tributación, en compañía de la Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Mónica de Greiff, en donde reiteró que el RST también facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los colombianos.

“El principal objetivo del Régimen Simple Tributario es reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes, impulsar la formalidad y la facilidad, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero, sobre todo, generar ese gran cambio cultural del que hemos venido hablando desde hace ocho meses, desde la Dirección General de Impuestos y Aduanas, y es lograr transformar a la Dian, transformar a nuestro país, para construir una Colombia más honesta”, dijo.

Reiteró el funcionario que el RST es un régimen que ha tenido una gran acogida entre los diferentes sectores empresariales del país, el cual, dijo, ratifica los pilares del Gobierno del Presidente Duque: legalidad, equidad y emprendimiento.



Romero Tarazona invitó a más de un millón de empresarios informales que existen en el país a formalizarse para que aprovechen los beneficios que ofrece el nuevo RST, que fue puesto en marcha hoy por la Dian.

En tal sentido, el Director de la Dian dijo que se pueden tener unas tarifas justas para que los pequeños negocios accedan a los créditos, al mercado bancario, incentivos que viene promocionando el Gobierno Nacional “para sacar adelante la Economía Naranja, para poder sacar los emprendimientos, los negocios y las iniciativas”.

“Porque, como lo ha dicho el Presidente Iván Duque, el país solamente puede empezar a crecer a tasas superiores al 5%, al 6%, si logramos que se genere un ambiente de emprendimiento, un ambiente donde las personas que salgan de las universidades no salgan a buscar trabajos y cuotas en el Estado o en el sector privado, sino que salgan con iniciativas, con innovaciones, que vean en la sociedad colombiana un ambiente propicio para sacar adelante sus negocios”, sostuvo.

Este nuevo modelo de tributación es un régimen opcional; sin embargo, la Dian puede incluir a contribuyentes que no hubieran cumplido sus obligaciones tributarias con distritos, municipios y la Nación, precisó Romero.

Por su parte, Mónica de Greiff, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, celebró la puesta en marcha del sistema, al precisar que “el nuevo Régimen Simple de Tributación es, sin lugar a dudas, uno de los grandes avances de la Dian que ayuda a promover una mayor formalización de las empresas”.

Quiénes pueden optar por el RST

Las personas naturales que desarrollen su actividad con criterios empresariales o personas jurídicas de naturaleza societaria que, en el año gravable anterior, hubieran obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT (equivalentes a 2.741.600.000, con la UVT de 2019).



Quienes cumplan con estos requisitos, y estén interesados en hacer parte del Régimen Simple de Tributación (RST), en el 2019, pueden hacerlo hasta el próximo 31 de julio. Del año 2020 en adelante, solo podrán hacerlo entre el 1 y el 31 de enero de cada vigencia.



Para inscribirse, los contribuyentes deben registrar la responsabilidad No. 47, ya sea cuando se inscriben por primera vez o actualizan el RUT.



Cómo inscribirse en el Régimen Simple de Tributación



Las personas naturales y jurídicas, que realizan actividades comerciales y aún no se encuentren inscritos en el RUT, podrán generar el PRE-RUT de una manera más amigable y sencilla para presentarlo ante la Cámara de Comercio y obtener en un solo trámite la inscripción en el Registro Único Tributario y el Certificado de Cámara de Comercio, acogiéndose al nuevo RST.



Así mismo, las personas naturales que no realicen actividades de comercio podrán, para acogerse a este régimen, realizar su inscripción en el RUT totalmente en línea, sin desplazamientos a un punto de contacto de la Dian, para lo cual solamente deberán tener a la mano una foto de cada lado de la cédula de ciudadanía y una foto del rostro de quien realiza el trámite (selfie), para efectos de corroborar automáticamente los datos de identificación y así garantizar la seguridad y autenticidad del inscrito.



Si ya se encuentra inscrito en el RUT y desea acogerse al RST, podrá actualizar el RUT en línea informando esta responsabilidad No. 47 con o sin firma electrónica.