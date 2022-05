Más de 2.000 personas han dejado las armas durante actual Gobierno

Con el fin de aumentar el número de personas que deciden abandonar los grupos armados ilegales, el gobierno del presidente Iván Duque ha mantenido las puertas abiertas a la desmovilización, así como la posibilidad para que integrantes de Clan del Golfo y disidencias de las Farc de sometan a la justicia.

Desde el 7 de agosto de 2018 a la fecha, 2.037 hombres y mujeres han dejado atrás las armas y la criminalidad gracias al programa de desmovilización y sometimiento del Ministerio de Defensa . “Es una gran oportunidad para salir de esos riesgos que tienen a diario, riesgos a su vida, para sus familias, Además poner fin a esa angustia que tienen sus esposas y sus hijos”, afirmó el ministro Diego Molano.

Son incontables las historias de estas personas que engañadas por los grupos armados ilegales entran a hacer parte de sus filas listos para empuñar un arma en contra del Estado. Así lo cuenta Andrés Romero, a quien llamaremos así para proteger su identidad, un hombre que desde sus doce años fue reclutado por las extintas Farc.

“Yo iba para el colegio, una camioneta me recogió a las malas, me vendaron los ojos, cuando ya a las tres, cuatro horas llegamos a un sitio sin conocerlo y estaba en territorio venezolano (…) allá me decían que el arma era mi madre”, afirma el exintegrante de las disidencias de las Farc.

Tras años de vida delictiva, este hombre decidió escapar en febrero de 2022 y comenzar su nueva vida en la ‘Ruta de la Legalidad’, del programa de desmovilización y sometimiento. “Dejé mi arma en el ´Chonto´, (baños improvisados) y deserté. Cuando llegué a la población civil, las personas me guiaron para entregarme a la base militar de Arauca y comenzar mi proceso, así llegué al hogar de paz”, continuó este sometido a la justicia.

Le puede interesar: Buscan a dos menores arrastrados por una corriente en Santander

Andrés Romero también hizo un llamado a la juventud colombiana, para que no crean en falsas promesas de la vida fácil, “yo les digo, piensen primero en sus familias, porque de pronto por la etapa de la juventud entrar a un grupo armado se ve fácil, pero es todo lo contrario, ese un mundo lleno de mentiras”.

De las 2.037 personas que han dejado las armas (1.622 hombres y 415 mujeres), 548 pertenecían al ‘Clan del Golfo’ y ‘Disidencias de las Farc’, 873 al ‘Eln’ y 616 menores han sido recuperados.

Son varios los servicios que componen la ruta de la legalidad, desde la ayuda económica mensual para su sostenimiento, pasando por el estudio, acompañamiento psicosocial y formación para el trabajo.

“Si se acogen a esta ruta, van a recibir beneficios financieros, eso quiere decir, pagos, van a tener beneficios legales para definir y mejorar su situación jurídica, van a tener beneficios, no solo para cada uno de ellos, sino para sus familias, y adicionalmente tendrán beneficios para rehacer su vida en otro lugar donde puedan volver a tener esperanza en conjunto con su núcleo familiar”, anunció el ministro Molano.