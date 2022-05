Arranca piloto para promover el carro compartido en Bogotá

Coca Cola Femsa, Telefónica Movistar, Grupo Energía de Bogotá, Servientrega, Pontificia Universidad Javeriana y la Secretaría Distrital de Movilidad participarán en el proyecto piloto de carro compartido, para promover su uso la ciudad.

Estas seis organizaciones de los sectores privado y público contarán con dos plataformas tecnológicas en forma gratuita: Try My Ride e iLiKKo, para planear sus viajes, ya sea con sus compañeros de trabajo o estudio.

“Si no compartimos el carro no la vamos a lograr, va a llegar un momento en el que no nos vamos a mover. Lo que queremos es racionalizar el uso de ese modo de transporte; primero no usándolo, solo si es indispensable, y segundo, si lo va a usar, compártalo”, indicó la alcaldesa Claudia López, quien se refirió a esta iniciativa como parte de un proceso de transformación cultural.

Durante la semana del 7 al 13 de mayo de 2022 se habían hecho 152.064 registros activos de la excepción por carro compartido en Bogotá, con un incremento de 108%, en comparación con el promedio semanal de noviembre de 2021, cuando se registraron 73 mil vehículos.

Este proyecto, Piloto de Carro Compartido, se realizará teniendo en cuenta que actualmente la ocupación promedio de los vehículos particulares en Bogotá es de 1,5 personas por viaje, lo que genera impactos negativos en cuanto a contaminación del aire, emisión de gases de efecto invernadero, incremento de la congestión vehicular y de la siniestralidad vial.

Estas plataformas tecnológicas, que ya están vinculadas con el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (Simur), permitirán gestionar la excepción de la medida de Pico y Placa por carro compartido ante la Secretaría de Movilidad, e integrar sus viajes con sus colegas o compañeros de estudio.

El piloto inicia con la obtención de información de las empresas y universidades participantes a través de una encuesta, la cual dará como resultado la línea base del total de vehículos y los viajes con motivo de trabajo o estudio que se realizan.

Con la información recopilada mediante las plataformas, se medirá la ocupación de los viajes realizados en carro particular. Así se podrá definir un índice de ocupación vehicular para cada organización, la cantidad de recorridos en carro particular evitados gracias a esta iniciativa y el nivel de acogida que estos nuevos comportamientos de tipo colaborativo tuvieron.