Turismo busca recuperar confianza para su reactivación

Una serie de planes y programas, así como de indicadores como el precio del dólar, se combinan para reactivar el turismo en el país. Con el daño ya ocasionado por la pandemia y ahora con los paros y bloqueos, esta actividad, que en el 2019 se convirtió en una de las que más aportó al Producto Interno Bruto con 4,9% y un aumento del 0,9% con $52 billones a la economía, quiere una recuperación.

Por ejemplo, a lo largo del año, el peso colombiano ha venido presentando una devaluación, ocasionada, entre otros aspectos por el impacto de la covid-19 y las restricciones internacionales que han dificultado la dinamización en la entrada de divisas al país.

Esta perspectiva es la que ha aumentado el optimismo de las agencias de viajes agrupadas en Anato. Paula Cortés, presidenta ejecutiva de este gremio, indica que “vemos la devaluación del peso colombiano como una oportunidad para motivar la compra de paquetes turísticos que puedan llevarse a cabo en el mediano plazo. Hay que buscar alternativas para la reactivación del sector turismo, pues, según Migración Colombia, entre enero y marzo, un total de 199.647 visitantes extranjeros han llegado a nuestro país, lo que significa que nos encontramos por debajo en un 80% de las cifras reportadas para el mismo periodo de 2019”.

Estrategias

Precisamente dentro de las alternativas que se están creando para la recuperación, la directiva señala que “debemos crear estrategias empresariales para recuperar la confianza de los viajeros. A través de la Vitrina Turística de Anato, que realizaremos de manera presencial del 16 al 18 de junio en Bogotá, buscaremos un equilibrio para retomar el turismo internacional, mejorar la conectividad aérea, estimular la posibilidad de que los colombianos viajen dentro y fuera de su país, recuperar lo logrado hasta el 2019 en la llegada de visitantes extranjeros. La recuperación ha sido progresiva y tal vez nos tome tiempo, pero a la fecha, se han recuperado un 67,2% las frecuencias internacionales, según cifras de ProColombia”.

Cabe destacar que la Organización Mundial del Turismo, OMT, establece una recuperación de las llegadas de turistas internacionales durante el segundo semestre de 2021, específicamente entre julio y septiembre, con un nivel de entre el 33% y 45% respecto a las cifras registradas en 2019.

Precisamente para la temporada de mitad de año, Anato espera que ante un mayor avance de la reactivación sean más positivas las cifras para Colombia, por lo que el precio favorable del dólar puede impulsar las reservas para el segundo semestre del año e impulsar aún más la recactivación del sector.

Desde México

Por otra parte, la embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, participó en ese país del acto protocolario en el que se anunció la llegada de Viva Aerobus a Colombia. En el evento estuvo el director general de la aerolínea, Juan Carlos Zuazua.

Desde abril la aerolínea mexicana Viva Aerobus puso en venta los tiquetes para los vuelos entre Bogotá y Ciudad de México, con un costo mínimo de US$95 por trayecto.

La ruta iniciará operaciones el 21 de agosto con dos frecuencias a la semana y a partir del 15 de septiembre pasará a un vuelo diario. Los recorridos entre las dos capitales, que tienen una duración promedio de 4.5 horas, serán operados con aeronaves Airbus A320 que tienen capacidad para 186 pasajeros.

El flujo de pasajeros entre México-Colombia antes de la pandemia, era superior a los 1.5 millones de viajeros de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo.

“La llegada de Viva Aerobus a Colombia nos permite seguir avanzando en nuestro objetivo de posicionarnos como el país más acogedor del mundo por la alegría y amabilidad de nuestra gente”, dijo Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

Con cerca de 15 años de operaciones en México, más de 60 millones de pasajeros transportados y 2.000 colaboradores, Viva Aerobus aterrizará por primera vez en Sudamérica. Actualmente, Viva Aerobus cuenta con más de 100 rutas operadas bajo el modelo low cost o de bajo costo.

Plan sectorial

De otro lado, hoy a través de una transmisión en vivo en la página de Facebook del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el viceministro Julián Guerrero Orozco, presentará los avances y resultados en cuanto a la implementación del ‘Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, Turismo: el propósito que nos une’.

“En esta transmisión, a la que invitamos a toda la cadena de valor del sector turismo a unirse, hablaremos sobre cómo a través del trabajo del equipo del Ministerio se han materializado acciones, estrategias y políticas para cumplir el objetivo principal del Plan Sectorial de Turismo que es el mejorar la competitividad de Colombia como destino turístico sostenible. Esperamos que nos puedan acompañar”, comentó el viceministro Guerrero.

El Plan Sectorial de Turismo 2018- 2022 se compone de 6 líneas estratégicas que incluyen: i) La generación de condiciones institucionales para el impulso al sector turismo; ii) La gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística; iii) Más inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo; iv) Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo; v) Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo y vi) Promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad.

Los hoteles

Al apreciar otra mirada sobre el comportamiento del turismo, los hoteleros confían que las cosas van a mejorar, como se presentó en la pasada Semana Santa. Al respecto, Cotelco, informó que el resultado en marzo fue positivo ya que el mes alcanzó a incluir unos días de la Semana Santa.

La ocupación hotelera en el país durante el mes de marzo de 2021 fue de 35.25%, que comparado con marzo de 2020 muestra un crecimiento de 6.85 puntos porcentuales, pues en el mismo mes del año pasado, la ocupación se había ubicado en apenas 28.40%.

Si bien en el comparativo anual se muestra un crecimiento, es importante tener en contexto que el informe contrasta resultados actuales con los meses de mayor impacto de la covid-19, periodo en el cual gran parte de la hotelería se vio obligada a parar su operación, llevando a la ocupación a mínimos históricos del 2%. Si el dato se analiza con respecto a marzo de 2019, el sector se encuentra 24.2 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada un año antes del inicio de la pandemia.

Para Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de Cotelco, “las cifras que muestra el sector, aunque no son las mejores por ahora, reflejan una tendencia de recuperación que se empezó a dar desde septiembre del año pasado. No obstante, los resultados han sido mejores en los destinos con vocación en el segmento de naturaleza y de sol y playa, contrario a los destinos corporativos, como es el caso de Bogotá, que no ha logrado despegar. Nos preocupa que el tercer pico de contagio y las diferentes situaciones sociales que vive el país lleven a un cambio de tendencia en esta recuperación, tan necesaria para que el sector salga a flote y con ello, poder seguir generando empleo y oportunidades de ingreso para los colombianos”.

Colombia en Fitur 2021

Colombia demostrará por qué es el destino ideal para los viajeros extranjeros al presentar en España durante Fitur 2021, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, una oferta diferente y sostenible en turismo vacacional y de la industria de reuniones a través de seis nuevos macrorregiones colombianas, las cuales se desarrollaron en conjunto con la cadena de la industria turística para mostrar experiencias únicas y novedosas del país.

En esta oportunidad, Colombia tendrá una delegación de 16 empresarios entre hoteles, turoperadores y entidades de promoción regional cuya participación será híbrida, pues algunos atenderán al formato virtual de la feria a través de Fitur Live Connect y otros estarán de manera presencial.

“En el empeño de mantener nuestra presencia a nivel internacional y de seguir atrayendo turismo hacia nuestro país, nos emociona presentar en Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, nuestra nueva estrategia de promoción turística a través de las macrorregiones el Gran Caribe; el Pacífico; los Andes Occidentales; los Andes Orientales; el Macizo; y la Amazonía-Orinoquía en donde se encuentra una gran variedad de experiencias únicas, sostenibles y transformadoras”, explica Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.