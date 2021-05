¿Ocupación de UCI en Bogotá está más arriba de lo informado?

En las últimas 24 horas, de miércoles a jueves, Bogotá tuvo la demanda más alta de unidades de cuidados intensivos. El alcalde encargado y secretario de Salud, Alejandro Gómez indicó que, en el turno de 24 horas del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, se solicitaron 244 camas de UCI Covid-19 (la segunda solicitud más alta fue el 22 de julio con 226 unidades y la tercera fue el 14 de enero con 207 camas).

“El Covid-19 no cede. Seguimos con unos niveles de ocupación muy alto, estamos en el 95%. Ayer, en el turno de 24 horas del centro regulador de urgencias y emergencias, se solicitaron 244 camas de UCI Covid-19. Nunca, en 24 horas, habíamos tenido una demanda tan alta de unidades de cuidados intensivos: 244”, indicó en horas de la mañana el alcalde encargado.

Desde el primero de mayo la ocupación de UCI ha ido aumentando de manera gradual, pero más allá de preguntarse qué implicaciones tiene para la ciudad que se haya superado el histórico de solicitudes de UCI diario, que sobre todo lo que rectifica que este tercer pico se está prolongando en el tiempo, la pregunta inevitable es si Bogotá ¿podría estar incluso por encima del 95% de unidades de cuidados intensivos registrado en Saludata?

La pregunta es válida si consideramos lo siguiente: Ayer al cierre de esta edición el porcentaje de todas las unidades para todas las patologías estaba en el 94.3% y el porcentaje de unidades exclusivas para pacientes Covid-19 positivos estaba en el 95.3%. Eso significa que de las 2.648 camas con ventilación que tiene Bogotá, están siendo empleadas 2.496, lo que significa que la capital tiene un margen de 152 camas libres.

Si los pacientes que en las últimas 24 horas solicitaron una UCI fueran asignados a las camas libres, en Bogotá habría 92 pacientes que no tendrían acceso a una UCI, y eso en el hipotético de que en días anteriores no hubiera habido demandas de unidades.

Es claro, y en esto el Distrito ha sido enfático, que las actualizaciones del sistema no se hacen de un día para otro, pero la realidad es que desde el primero de mayo estos porcentajes de ocupación se han mantenido constantes y no han superado el 95% de ocupación pese a que las solicitudes de unidades diarias se han mantenido altas. ¿Por qué, entonces, las solicitudes de UCI no se transcriben en el porcentaje de ocupación de las mismas?

EL NUEVO SIGLO habló con tres epidemiólogos de la Universidad de los Andes, quienes explicaron porque el porcentaje de ocupación de UCI en Bogotá debe ser más elevado al que actualmente presentan las cifras consolidadas en Saludata.

“Sin entrar en suspicacias, el porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos es un indicador que requiere de un tema administrativo en los sistemas de información que son complejos y que demoran en actualizarse al 100%. El sistema está colapsado y probablemente hay procesos internos mucho más demorados a la hora de registrar exactamente esos números. Estamos viendo un aproximado, pero sabemos que debe estar un poquito por encima de eso”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la médica epidemióloga y profesora de la facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Andrea Ramírez.

En esto coincidió el Vicedecano de investigaciones de la facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y experto en hacer modelaciones matemáticas de enfermedades contagiosas por vectores, Juan Manuel Cordovez, quien comenzó por referir que epidemiológicamente no tiene ningún sentido que la ocupación de UCI se mantenga constante en el tiempo en el 95%, mientras el número de solicitudes aumenta de forma considerable.

“Ahí puede haber dos fenómenos detrás de esta observación: el primero es que la cuenta no se está haciendo bien. Que haya algún error, que los datos no estén entrando en el sistema y que de alguna manera se reporte una ocupación que sea simple y llanamente la división entre el número de camas ocupadas sobre el número de camas disponibles. Y la segunda tiene que ver con un fenómeno que no sé si esté pasando y es que en ocasiones se habilitan nueva UCIs, entonces uno podría tener una demanda creciente con una ocupación constante porque se meten nuevas camas del sistema”, señaló a EL NUEVO SIGLO el profesor Cordovez.

Ocupación de UCI por encima del 100%

Por su parte, el epidemiólogo y salubrista de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, manifestó a este diario que el porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos que está presentando el Distrito no corresponde a la realidad, pues dicha plataforma no está teniendo en cuenta a los pacientes que están siendo ventilados en áreas no UCI, ya sean en observación, salas de remisión o pasillos, ni a los pacientes en cola de una.

“Saludata no está teniendo en cuenta a los pacientes que están en fila de una UCI porque no están respondiendo a tratamiento y requieren cuanto antes de ventilación. Siempre va a aparecer 95% pero eso no corresponde a la realidad. El porcentaje ocupacional en estos momentos puede estar entre el 110 y 120% si se sumara lo que te acabo de indicar. Pero el Distrito no lo está sumando”, indicó el epidemiólogo Luis Jorge Hernández.

Explicó, en otras palabras, que en Bogotá la medición de ocupación de UCIs se está haciendo sobre camas disponibles no sobre camas requeridas.

“Las camas que están disponibles son las camas que están rotando porque salió un paciente, pero te repito: no están teniendo en cuenta a las personas que están siendo ventilados por fuera de una UCI y los que están haciendo cola para acceder a una. Esos cálculos deberían sumar un 110 a 120% de ocupación y por eso en Bogotá no hay camas UCI libres. Está saturado, todo está a la espera y el mismo secretario así lo ha dicho: hay un amplio listado de pacientes en espera”, añadió el epidemiólogo Hernández, quien desde un comienzo ha sido crítico de la forma en la que se han presentado los indicadores de covid-19.

“No ha sido clara la forma en la que se muestra la disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos. Cómo lo hacen en Chile: en ese país se muestran camas en áreas UCI, pero también pacientes ventilados en áreas no UCI y pacientes a la espera de una, y todo eso lo suman. Pero si solo se mira una variable lo que tendremos será una subestimación y estamos subestimando la ocupación de las camas UCI y la congestión es más alta de lo que muestran los indicadores”, puntualizó Hernández.

Aglomeraciones

Ahora bien, con relación a las aglomeraciones, el secretario de Salud fue claro al advertir que, cronológicamente, hay una correlación clara entre las fechas en que tuvimos las mayores protestas y las solicitudes más altas de UCI.

“Esta solicitud coincide con los 19 a 20 días que debieron pasar entre el momento de contagio de las personas que ayer tuvieron la necesidad de unidades de cuidados intensivos, que es más o menos la historia natural de la enfermedad. Recordemos que pasó hace 19 días. Por lo menos, cronológicamente hablando, hay una correlación clara entre las fechas en que tuvimos las mayores protestas y las solicitudes más altas de UCI. Esto nos tiene que poner a pensar que el covid-19 está allí y nos tenemos que cuidar”, dijo ayer el secretario.

A este respecto, el epidemiólogo Hernández dijo que el pico de esta tercera ola se mantendrá alto en la medida que sigan las aglomeraciones “y las simulaciones muestran que si persisten las aglomeraciones el pico se puede extender hasta el mes de junio”, sostuvo Hernández.