Caso Odebrecht: ‘Ñoño’ se acoge a sentencia anticipada

Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como el ‘Ñoño Elías’, aceptó los cargos que pesan en su contra por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos por su vinculación al escándalo de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht.

Por lo que el exsenador fue condenado por estas irregularidades de corrupción de Odebrecht, y se acogió a sentencia anticipada. El político aceptó su responsabilidad ante los magistrados de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

“La decisión mía es de aceptar los delitos (…) Estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Prueba de ello, estoy pagando. Me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país únicamente me queda decir que no volveré a cometer esos actos”, dijo el exsenador a la magistrada Blanca Barreto.

Esta aceptación de dos cargos más por parte del exsenador se dio después de que este mismo solicitara que le fuera impuesta una rebaja del 33% de la pena debido a su colaboración con la justicia y reconociendo la gravedad de los delitos cometidos junto a la multinacional brasileña.

La magistrada explicó que Odebrecht se interesó en realizar obras y proyectos de infraestructura en Colombia y para ello aplicó su “política general de entregar millonarios sobornos a funcionarios de distintos niveles y de particulares a través de los cuales logró su objetivo: esto es la asignación de contratos oficiales algunos de ellos en condición de favorabilidad para la compañía”.

Dentro de las estrategias de la multinacional estaba cooptar servidores públicos que tuvieran la capacidad de influir en las decisiones que relacionaran la asignación de contratos que pudieran surgir en materia vial, dijo la magistrada.

En cuanto a lo que ocurrió con el “Ñoño” Elías, la jurista aseguró que la vinculación se registró en el marco de su condición como congresista y miembro de la Comisión Tercera del Senado, encargada de debatir los asuntos relacionados con el proyecto de renta y gastos de la Nación entre los cuales están los de obras de infraestructura.

“Se ha logrado establecer que tales conductas realizadas por el sindicado entre 2009 y 2016 se desarrollaron en el contexto del proyecto denominado Ruta del Sol tramo II, por un valor inicial de más de 2.094 millones de pesos. Elías Vidal se concertó para ayudar ante las entidades oficiales y los funcionarios encargados de tramitar el contrato, a través del cual se buscó la estabilidad jurídica sobre las normas identificadas como determinantes para la inversión entendiéndose por estabilidad jurídica la garantía que otorga la Nación al inversionista de que se continuará aplicando esa normatividad durante el contrato”, dijo durante la audiencia.