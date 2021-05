Laura Moreno y Jessy Quintero absueltas de muerte de Colmenares

El Tribunal Supremo cuestionó las evidencias practicadas en el caso Colmenares y dijo que no demostraron la tesis de la Fiscalía ni la defensa, por lo que Laura Moreno y Jessy Quintero quedan absueltas de los cargos.

El proceso inició hace más de diez años, luego del deceso del estudiante Luis Andrés Colmenares Escobar, ocurrido el 31 de octubre de 2010.

La muerte del joven ocurrió en inmediaciones del parque El Virrey, al norte de Bogotá, tras salir de la discoteca Penthouse, ubicada en la Zona T, en donde celebró con un grupo de amigos y compañeros de estudio el halloween.

Desde ese momento la familia del universitario exteriorizó sus inquietudes frente a las versiones que se tejieron en torno a lo sucedido y señalaron que no se trataba de un hecho fortuito, sino de un homicidio.

Luego de las versiones entregadas por las estudiantes Moreno y Quintero, en abril de 2011 se inició el proceso en su contra por haber sido testigos presenciales del hecho y supuestamente estar ocultando información.

Laura Moreno fue enjuiciada por el delito de homicidio agravado en calidad de cómplice, mientras que Jessy Quintero por falso testimonio y favorecimiento en homicidio. En febrero de 2017, la jueza Paula Astrid Jiménez las absolvió de toda responsabilidad en los hechos.



En este caso, el magistrado señaló que no es posible determinar si la muerte de Colmenares fue un homicidio o un accidente, pues considera que en el caso hay fisuras y que la Fiscalía en su hipótesis del caso no logro ir mas allá de la duda razonable.



A juicio de la Sala en el proceso hay dos dictámenes de peritos que llegan a conclusiones totalmente distintas. Y por esto la Sala señala que ninguno puede ser aceptado "como una verdad incuestionable".​



Asimismo el Togado indicó que tampoco se dio plena claridad sobre la forma como se registraron las lesiones que tenía el cuerpo.



Afirmó que en el juicio se practicaron otras evidencias, como declaraciones de testigos, pero que no lograron superar las dudas que dejaron los dictámenes periciales. Y dijo que la mayoría de testigos eran de oídas y no podían confirmar o desmentir la versión de Laura Moreno que fue la última persona que vio con vida a Colmenares.