Cuando la educación es factor de éxito digital

En el análisis de las redes sociales, se evidencia que los contenidos con lazos emocionales negativos son los más consumidos por jóvenes entre 14 a 21 años y adultos desde los 35 a 55 años de edad. Además, la deserción universitaria supera el 50%. Estos fueron los componentes necesarios para que Samilé Albarracín, entrenadora vocacional y financiera, tomara la iniciativa de convertir sus conocimientos en contenidos de valor con la ayuda de las diferentes redes sociales.

Albarracín ha logrado posicionarse como una de las orientadoras más influyentes gracias al valor de sus publicaciones con enfoque educativo. Al respecto, la orientadora dice que “en nuestro país han existido programas gubernamentales que impulsan la economía y la educación de nuestros jóvenes, especialmente en los sectores de emprendimiento y educación. Lo preocupante es que la mayoría de las personas que aplican a estos beneficios no cuentan con herramientas vocacionales”.

Sostiene que, “asimismo, en los cupos de las universidades públicas, un alto porcentaje de sus alumnos tienden a desertar o cambiarse de sus carreras, incluso en la misma alma mater. Este efecto rebote pasa de ser una inversión a un gasto para los colombianos. Mi anhelo es formar a esta generación para que de manera divertida identifique sus habilidades innatas”.

Indica Albarracín que “hemos podido notar que los colombianos se ven reflejados con contenidos que relacionan tres factores importantes en sus vidas y que nos detienen como sociedad: 1). Querer estudiar una carrera, pero su dinero no le alcanza para hacerlo. 2). Sus padres obligan a sus hijos a estudiar algo que no corresponde con sus deseos. 3) Tener un trabajo y no poder renunciar por la necesidad del dinero (…) Estos temas nos permiten llegar a los usuarios de la red social con herramientas que aportan a la solución de estas situaciones y fortalecen la toma de decisiones de manera positiva”.