El 24 de mayo podríamos iniciar tercera fase de vacunación: Bermont

El Gobierno espera que en el mes de junio ya la tercera fase de vacunación se haya efectuado, de esta manera lo explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, y agregó que los privados entrarían cuando ya se tenga el 75 por ciento de vacunados en esta fase.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se llevará a cabo la tercera fase de vacunación?

GERSON BERMONT: Son dos componentes: primero unos pilotos en educación, ICBF, fuerzas militares, policías, Fiscalía, para poder garantizar que algunos de estos grupos de regímenes especiales y otros que tienen alguna dificultad para poder encontrar población específica, vamos a realizar ejercicios de micro planeación para poder ir preparando todos los componentes de operación para poder ser mucho más efectivos en la intervención con estos grupos específicos, nuestros docentes, nuestros militares, todas nuestras madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, toda la policía y todos los órganos de control. Ese es el primer piloto.

ENS: ¿Y el segundo piloto?

GB: Corresponde a que en la etapa tres que es una etapa tan importante donde está la población de 50 a 59 años, donde está la población con comorbilidades y donde está una gran cantidad de grupos, los que le acabo de nombrar y otros más, necesitamos definir muy bien las bases de datos, la forma como se van a registrar para que aparezcan en Mi Vacuna y la forma como vamos atender a toda esta población para aplicarles la vacuna, por eso iniciamos de forma progresiva todos estos ejercicios para poder rápidamente abrir la etapa tres con total seguridad de que ya tenemos definida la micro planeación para este grupo poblacional tan importante.

ENS: ¿Estas personas con comorbilidades y la de 50 y 59 años, cuándo podrán vacunarse?

GB: Calculamos que con estos dos pilotos que vamos hacer esta semana, y todas las bases de datos y con el ritmo de vacunación que estamos llevando hasta el momento podríamos estar hablando que, a partir de la próxima semana, aproximadamente el 24 de mayo podríamos estar ya asignando vacunas específicas para todos estos grupos.

ENS: ¿En cuánto tiempo estaría vacunada esta población?

GB: Esta fase tiene aproximadamente 6 millones 800 mil personas, estamos viendo que ya el ritmo de vacunación lo pudimos acelerar y ya lo estamos evidenciando, y en el mes de mayo vamos a poder vacunar a más de cinco millones de personas, lo que buscamos es que durante el mes de junio aceleremos más el proceso de vacunación para que podamos vacunar 7 millones de personas, lo que quiere decir que esta población tan importante de mayores de 50, comorbilidades y todos estos grupos específicos podrían estarse vacunando durante el mes de junio.

ENS: ¿Cree que en diciembre estaremos con la inmunidad de rebaño?

GB: Estoy seguro que para el mes de diciembre vamos a lograr la meta que se puso el Plan Nacional de Vacunación de garantizar que para el mes de diciembre más del 70 por ciento de los colombianos tengan por lo menos una primera dosis y empecemos a observar resultados de inmunidad de rebaño, ya la evidencia científica nos está diciendo que posiblemente se necesite más población vacunada para lograr la inmunidad de rebaño, pero para nosotros la meta del 70 por ciento, estamos seguros que en el mes de diciembre podemos lograr esta vacunación.

ENS: ¿Cuántos vacunados llevamos en Colombia?

GB: En este momento llevamos 7.232.840 personas en una primera dosis aplicadas y de estas dosis ya llegamos a una cifra importante de dos millones 774.693.000 colombianos con segundas dosis, con inmunidad completa.

ENS: ¿Qué se puede decir en estos momentos?

GB: Ya podemos evidenciar la disminución de las muertes en población mayor de 80 años y en la disminución de la muerte en talento humano en salud, lo que quiere decir que ya ha tenido un impacto de vacunación en estos grupos poblacionales, esto lo que nos muestra es que las vacunas que estamos aplicando en Colombia son eficaces y salvan vidas.

ENS: ¿Los privados podrán ya adquirir las vacunas?

GB: El Gobierno nacional y el Ministerio de Salud ya determinó una resolución que establece las condiciones para que los privados puedan comprar las vacunas y también los estamos acompañando en ese proceso, nosotros no estamos cerrados a ninguna propuesta, y las reglas han sido claras de cómo pueden comprar, cuáles son las responsabilidades y cómo es el orden que podría establecerse para estas compras. El primer componente es que lo podrán hacer después de haber llegado nosotros a un 75 por ciento de la etapa tres que corresponde a la protección de las poblaciones más vulnerables. Las compras que realicen deben ser para el ciento por ciento de sus empleados, no puede tener inequidad. No pueden competir con el Plan Nacional de Vacunación.

ENS: ¿Cuál es el departamento más quedado en el tema de la vacunación?

GB: Cada uno tiene un ritmo específico, cada uno tiene dificultades específicas. Solo por números o porcentajes, cuando hay departamentos donde hay factores de dispersión muy fuertes, cuando hay factores de orden público muy fuerte, o sitios donde no pueden pasar las canoas, estaría mal de parte mía criticar un departamento por una proporción de aplicación de vacunas.

ENS: ¿Hay personas que están viajando a los Estados Unidos a vacunarse, es válido?

GB: Es respetable la persona que crea tener sus capacidades para irse a otro país a vacunarse. Lo que sí hemos dejado bien claro es que si va ir al exterior a vacunarse garantice que tenga las dosis completas, porque no tenemos en estos momentos en Colombia en el marco de la equidad cómo romper el Plan Nacional de Vacunación. Una persona por ejemplo de 25 años va y se pone la primera dosis en Estados Unidos y regresa a Colombia a solicitar la segunda dosis, no se podría, porque tuvo la capacidad de irse para otro país.

ENS: ¿Una vez se alcance la inmunidad de rebaño, se flexibilizaría por ejemplo el uso del tapabocas?

GB: Hay unas normas que se irán flexibilizando en la medida que vayamos aumentado el grado de vacunación y la del cero prevalencias en Colombia, es decir cuando al mismo tiempo haya más personas infectadas que van logrando la inmunidad de rebaño, en la medida que tengamos aumento en estos porcentajes iremos flexibilizando algunas medidas, tal vez una de las medidas que más tiempo durara será el uso del tapabocas y tendrá que incorporarse en nuestra cultura.