Procuradora respaldó a la Fuerza Pública en el marco de las protestas

Un mensaje de apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía en el marco de las protestas sociales que se presentan en varios puntos del país envió este domingo la procurador general, Margarita Cabello, quien además instó a los mandatarios locales a enfrentar con contundencia a los vándalos y criminales que infiltran las protestas sociales.

"A las Fuerzas Armadas y de Policía les quiero decir que Colombia está con ustedes. Sabemos que en su historia han enfrentado delincuentes financiados por los recursos inagotables del narcotráfico y los han vencido", afirmó la jefe del Ministerio Público.

Asimismo, Cabello indicó que los uniformados "cuentan con los instrumentos necesarios para actuar con contundencia y efectividad en el marco de la ley y los derechos fundamentales. Sin atajos ni procedimientos arbitrarios".

Sin embargo, advirtió que los miembros de la Fuerza Pública que se salgan de ese marco constitucional, legal y de derechos humanos, "se harán acreedores a las sanciones que correspondan".

El caos producto de la delincuencia no representa a muchos que protestan legítimamente en el Paro Nacional. No olvidemos la fuerza del #COVID19 en #Colombia.



