Ocampo: bloqueos y paros pueden agravar situación fiscal

Las necesidades económicas y fiscales del país, requieren no solo de medidas certeras sino de las reflexiones de quienes han tenido la oportunidad de estar al frente del manejo de las finanzas, como es el caso del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

En declaraciones a EL NUEVO SIGLO, el hoy experto y analista, considera que el manejo de la economía dada la coyuntura por el impacto de la pandemia y los paros y bloqueos, requiere de cuidado ya que lo que el país pudo haber ganado con el Producto Interno Bruto en el primer trimestre, se podría perder en el segundo trimestre.

Ocampo, doctor en economía, profesor de la Universidad de Columbia, exministro de Hacienda, Agricultura y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), consideró que, por la pandemia, el paro nacional, el aumento de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, el gasto social necesita ser un tema de largo plazo.

EL NUEVO SIGLO: Acerca de la percepción que tienen las calificadoras de riesgo que incluso han dicho que existe una posibilidad de rebajar la nota al país, ¿qué piensa?

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: Me parece que es un riesgo que hay que tener en cuenta, yo creo que la reforma tributaria precisamente contribuye a que no se presente esa posibilidad, pero ya por ejemplo los bonos colombianos están cotizando como si el país no tuviera grado de inversión en los mercados internacionales, pero eso es por la coyuntura actual, si no estuviera la coyuntura actual sería otra cosa, esas situaciones políticas siempre influyen. Pero yo creo que eso no va a pasar, yo creo que, con algún cambio en los impuestos, con alguna acción más del impuesto de renta, y con una reforma tributaria que sea más moderada, eso realmente serviría para disipar las dudas de los mercados externos. Es decir, con una tributaria moderada se reducirían los temores de las calificadoras.

Intereses

ENS: Respecto a las tasas de interés, ¿cree que se van a mantener en el nivel que están ahora durante el resto del año?

JAO: Creo que no van a aumentar mucho, es decir, creo que el Banco de la República va a tener un incentivo de mantener las tasas pues la situación económica sigue siendo débil y porque, salvo algún efecto inflacionario que tenga el paro, este se debilitaría después del paro. Pero digamos la actividad económica sigue siendo muy débil y eso hace que la inflación vaya a estar en máximo en el nivel de, en el rango del Banco de la República, del 2% al 4%.

ENS: ¿Cómo ayudar más a las empresas para evitar que se presenten más quiebras?

JAO: Considero que la situación de Colombia es relativamente bien manejable, hay elementos que permiten apoyar a las empresas, como las exenciones de impuestos, es decir hay elementos como las ayudas que ya ha implementado el Gobierno como los programas de ayuda, que desde luego han servido no solo para sostener a las compañías sino para impedir que se presente un mayor desempleo.

ENS: ¿Cree que la economía colombiana ha aprendido a convivir con la pandemia, sobre todo ahora que se adelanta el plan de vacunación?

JAO: La vacunación comienza a verse muy positiva, creo que va muy bien, afortunadamente se comienzan a ver que realmente se está acelerando un poco, pero bueno esta tercera ola que se está presentando podría agravarse debido a todas las manifestaciones que ha habido durante el paro.

Crecimiento

ENS: El resultado del primer trimestre del PIB deja ver que la construcción tuvo un buen desempeño y el Índice de Seguimiento de la Economía demuestra que la misma está mejorando, ¿cuál es su percepción?

JAO: Pues mire, me parece muy positivo lo del primer trimestre, pero no tan espectacular como daba la impresión en las declaraciones del director del DANE, ¿No? Entre otras cosas porque ya el mes de marzo del año había mostrado una caída de la actividad económica, entonces un crecimiento del 1.1 pues es un crecimiento modesto.

ENS: Según eso, ¿cuál sería la novedad de ese crecimiento?

JAO: Pero bueno, la agricultura que ya había crecido el año pasado pues no es novedad. El sector manufacturero sí, de alguna que otras actividades que tuvieron un comportamiento positivo que venían teniendo un resultado muy negativo, ¿no?, como la construcción. Eso es construcción de vivienda que, si es positivo, sobre todo construcción general.

Pero por otro lado ahora ya se tienen que apreciar los indicadores del mes de abril que son básicamente de opinión y son muy negativos, como por ejemplo algunos indicadores de confianza sobre todo en lo que tiene que ver la confianza del sector empresarial, la vivienda, los de Fedesarrollo como la confianza de los consumidores que algunos son muy negativos.

ENS: ¿Qué tanto podría influir toda esta cuestión de los paros y los bloqueos en el crecimiento?

JAO: Le iba a decir de los paros, o sea, lo que ha pasado en el mes de abril es por los paros, entonces, (y obviamente en mayo) la recuperación que debería ser, debería haber sido muy fuerte en el segundo trimestre. Pero el segundo trimestre del año pasado fue el peor, va a ser bastante más lenta de lo que se había previsto, había mucha producción que se estaba perdiendo, mucha economía que no se está pudiendo realizar porque no hay abastecimiento de insumos, ¿cierto? Porque los trabajadores no están pudiendo llegar a trabajar, en fin... Entonces los datos de abril y mayo, los de opinión fueron muy negativos ya en abril y creo que el segundo trimestre, yo esperaría que fuera obviamente un trimestre de recuperación fuerte por la caída tan dura, tan dramática el año pasado va a ser bastante menos positiva, ¿No?

La tributaria

ENS: ¿Cree que ahora más que nunca se requieren de medidas profundas para tratar de reactivar la economía?

JAO: Bueno, el Gobierno debe estar satisfecho me parece por estos momentos de la economía porque ellos aumentaron el gasto en relación con el Plan de Mediano Plazo como tres puntos es decir casi aproximadamente la mitad, si mal no recuerdo era para el gasto social y la otra mitad era ingreso.

Entonces ya, de hecho, eso hace más difícil cuadrar esas previsiones, pero reitero, el problema básico ha sido en el segundo trimestre que va a resultar impactado por los bloqueos de vías, los bloqueos de vías han sido fatales porque han impedido el abastecimiento de insumos, así como flujo de mercancías para el comercio… en fin, han bloqueado una gran cantidad de actividades económicas.

ENS: Dados los problemas sociales, de endeudamiento y falta de recursos, ¿cree que ahora más que nunca se necesita de esa reforma tributaria?

JAO: Yo sí he creído todo el tiempo de una reforma tributaria no tanto por el efecto que se tenga en el aspecto del IVA ni del consumo, porque digamos, cualquier cargo de impuesto de renta va a afectar al impuesto de las empresas y de las personas del año entrante y será el recaudo del año entrante y del siguiente. Pero yo sí creo que se requiere de una reforma tributaria, lo que pasa es que mi opinión ha sido orientada mal, primero, a revertir los beneficios tributarios que concedieron hace dos años que muchos de los cuales no tienen ningún sentido, particularmente ese descuento del IVA, descuento del Impuesto de Industria y Comercio o el Impuesto de Renta, eso no tiene ni pies ni cabeza de acuerdo con casi todos los que hemos analizado el tema, ¿No? Y la reducción de tasas de interés ha tenido otros efectos en la inflación, de hecho, la propia ANDI está opinando que se podría revertir eso y el mismo Fenalco ha dicho que se pueden presentar dos de los tres días sin IVA.

ENS: Pero realmente, ¿qué se podría hacer con esta situación de la tributaria?

JAO: Yo realmente creo que lo más simple que se debe hacer es eliminar las exenciones eso puede tener el visto bueno del sector empresarial, soy partidario de eliminar de una forma mucho más drástica beneficios tributarios a las empresas y a las rentas de capital, y hacer un impuesto al patrimonio permanente, entonces es un poco en la línea que produce el Gobierno, un poco a lo que ha propuesto Fedesarrollo, pero permanente, no temporal.

Necesidades

ENS: ¿Qué hacer ante esta necesidad de recursos si de pronto todas estas protestas y todos estos bloqueos agravan la situación social del país e impiden que haya una reforma tributaria?

JAO: Es que yo creo que una reforma tributaria como la que yo estoy hablando se puede consensuar, el problema de la reforma tributaria que presentó el Gobierno fueron los artículos que afectaban el IVA, el consumo y el impuesto de renta, creo que eso fue lo que generó el caos.

ENS: Estamos viendo que en América Latina se venían impulsando una cantidad de reformas para reducir el déficit fiscal que no se han podido implementar por la pandemia y ahora las protestas sociales, ¿será que esto va a durar mucho tiempo o qué va a pasar?

JAO: Yo creo que desde luego van a haber cambios, van a haber reformas, pero no sé de lo que va a ocurrir en Colombia, en otras palabras, un mayor espacio para realizar cambios, pero no se debe olvidar que Colombia es el único país que ya está haciendo algo en ese sentido, aquí ya hay algún tipo de reforma que estamos sintiendo en los últimos años.

ENS: ¿Qué piensa de la economía de EE.UU. que va reactivándose? ¿Eso es algo que le conviene a Colombia, que al país norteamericano le vaya bien?

JAO: Si eso es muy positivo, aunque se prevé que la inflación sea mucho más fuerte que la previsto, no se descarta que tenga un crecimiento del 6% este año revirtiendo ampliamente la caída que tuvo el año pasado, desde luego es la economía desarrollada más dinámica y los programas que ha impulsado la administración del presidente Joe Biden van a contribuir a eso. Además, la actitud de la Reserva Federal es muy diciente con el manejo de las tasas de interés, entonces yo sí creo que la economía de EE.UU. va bastante bien, además el nivel de vacunación en ese país es uno de los más altos del mundo y permite también que los efectos negativos de la pandemia se frenen, creo que todos esos aspectos nos benefician a nosotros.

La deuda del país

En varias ocasiones y en distintos foros, el exministro José Antonio Ocampo ha advertido que como resultado de la pandemia la deuda pública nacional llega al 65% del PIB, la más alta de la historia.

“El nivel de tributación es relativamente bajo si se usan las cifras de la Cepal o la OCDE, incluso es inferior al promedio latinoamericano, algo así como la mitad de esta última organización, por lo que es lógico pensar cómo se financiará el aumento sostenido del gasto social; sí se necesita una nueva ley en materia tributaria, y que esta incluya reducir beneficios tributarios de forma relativamente generalizada, por ejemplo en rentas y ganancias de capital, ya que prácticamente no tienen un grado de tributación importante en el país. Por otra parte, planteó tener un impuesto al patrimonio permanente”, indica el experto y analista económico.