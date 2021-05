“Se puede acelerar la degradación del plástico de 500 años a 4 años”

Manejar mejor los residuos de las basuras y aprovechar la separación en la fuente de los plásticos, es una de las propuestas del director ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico, Andrés Botero, para que el país no solo respire mejor, sino que genere recursos y empleo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo considera que en Colombia se debe desarrollar la producción de plástico?

ANDRÉS BOTERO: Casi que cuando hablamos de plástico tenemos que hacer referencia a si es o no de un solo uso, porque, aparentemente es este el que tiene un estigma medioambientalmente negativo por su baja biodegradabilidad en términos del uso por el cual fue objeto. La Cámara Colombiana del Plástico considera que deben ser amigables con el medio ambiente, ¿eso qué significa? Que se le introduzca a la mezcla carbonato de calcio, que hace que cualquier producto, un vaso, una bolsa y cualquier producto plástico no pierda las características que normalmente tiene un producto hecho con materia prima virgen, es decir con polietileno virgen. Y si a eso le sumamos que usted le puede adicionar un aditivo biodegradable, estamos diciendo que usted puede acelerar el proceso de degradación de un plástico de 500 años a 4 años.

ENS: ¿Qué opina del proyecto que cursa en el Congreso sobre los plásticos de un solo uso?

AB: El proyecto es bien intencionado, pero desafortunadamente adolece de elementos sustanciales de la ciencia moderna y de la contemporaneidad de la industria química mundial. El gran defecto del plástico era otrora hace 70 años su gran cualidad: su baja degradación, es decir, su alta durabilidad, pero entonces la ciencia moderna ha creado unos aditivos biodegradables que ya hablamos con los ponentes en el Congreso que incluyan en las excepciones a los plásticos de un solo uso en Colombia, es que, si usted los fabrica con aditivos biodegradables, de lo contrario no, ni los fabriquen ni los importe. Es decir, creemos que sí se puede solucionar el problema del plástico sin tener que prohibirlo como solución, ese es el punto.

ENS: ¿Hay un problema cultural en Colombia respecto al uso del plástico?

AB: La gente no alcanza a dimensionar los millones de dólares que enterramos todos los días en los rellenos sanitarios de Colombia. Somos de los países más ineficientes en términos de recuperación de residuos sólidos para la reincorporación a las cadenas productivas.

En todo el mundo se recicla, óigase bien el 100% de las basuras, lo que pasa es que no todas se reincorporan a la cadena productiva, sino que parte de ella se utiliza en la valoración energética, pero no se pierde absolutamente nada. En Singapur, por ejemplo, todo se llevaban a valoración energética, pero en Europa todo o casi todo se trata de reincorporar a las cadenas productivas. En Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Suiza tenemos tasas superiores al 80% de reciclaje.

ENS: ¿Cómo impacta eso las cadenas productivas?

AB: Del 100% de empaques y envases que se producen en Suiza, el 86% vuelve a las cadenas productivas de las fábricas donde se produjeron esos empaques, sean de vidrio, de papel, de metal, de cartón o de plástico y eso es lo que nos hace falta en Colombia. Entonces, si queremos generar empleo, reciclemos. Si queremos generar riqueza, reciclemos.

ENS: ¿Y aquí por qué no se hace eso?

AB: Porque los congresistas colombianos se preocupan más por el rédito electoral que tengan sus proyectos de ley, que por la conveniencia que estos tengan para el país, entonces mucho populista y mucho hablar de la prohibición de los plásticos y no se habla de la imposición de multas. Por eso ningún congresista se ha atrevido a ser el que le ponga la multa a los hogares colombianos que no resisten porque al siguiente periodo no lo van a reelegir. Pero sí necesitamos congresistas que no tengan temor de los réditos políticos de sus decisiones.