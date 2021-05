Gobierno anuncia entrega de 45 nuevas UCI para Bogotá

La entrega de 45 nuevas UCI para Bogotá y el establecimiento de puentes aéreos para el traslado de los pacientes con covid que están a la espera de ser atendidos en urgencias, anunció este viernes el Gobierno en apoyo a la delicada situación hospitalaria que vive la ciudad a causa de la pandemia.

La noticia la confirmó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, quien también hizo un llamado para no bajar la guardia y aplicar los protocolos de bioseguridad.

"Hay un grupo importante de ciudadanos esperando cama en cuidados intensivos. Ya 150 de 500 están conectados a un respirador y los demás están siendo atendidos integralmente", agregó Moscoso.

En ese sentido, el funcionario explicó que este viernes se espera entregar 25 equipos adicionales para montar el mismo número de UCI y el sábado se entregarán equipos para 20 más, para así completar las 45 unidades de cuidado intensivo prometidas a la administración distrital.

Además, agregó que también se abrió un corredor o puente aéreo y uno terrestre, con Caquetá, Tolima y Huila, que tienen disponibilidad de camas UCI y se hizo la coordinación con los secretarios departamentales de salud.

De acuerdo con Moscoso, el corredor aéreo se establecerá con Barranquilla, que ya comenzó a registrar una disminución de casos.

"La coordinación también se hace con las EPS y la de las instituciones prestadoras de servicios de salud, buscando la rotación delos pacientes y que los pacientes puedan recibir la atención cuando lo requieran”, declaró.

Finalmente, recordó la importancia de no participar ni hacer aglomeraciones, ya que son el vehículo de contagio del covid pese a que validó el derecho a la manifestación.

"Si no tiene que salir de casa, no lo haga. Use el lavamanos correctamente; el lavado de manos frecuente; no estar en aglomeraciones, el distanciamiento social; recordar los sitios de mayor riesgo como recintos cerrados y las reuniones familiares", concluyó.