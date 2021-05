Concejales piden que se adelante inoculación de funcionarios

Ayer en horas de la mañana la alcaldesa Claudia López notificó a la ciudadanía que tiene covid-19 y que tendrá que guardar aislamiento. Adicionalmente, si bien es cierto que la mandataria indicó que seguirá pendiente de la ciudad, tuvo que delegar las funciones de la administración distrital, de manera temporal, al secretario de Salud, Alejandro Gómez.

“Después de muchos cuidados durante más de un año finalmente me ha dado covid-19. Los médicos me han informado que tengo una prueba PCR positiva y todos mis signos vitales están bien. Solo tengo un poquito de malestar y mucho cansancio. Por recomendación de los médicos tengo que guardar reposo y estar aislada sobre todo por precaución y cuidado de los otros”, indicó la mandataria.

Sin López al frente de la Alcaldía y teniendo como segundo a bordo a uno de los secretarios que en estos momentos más responsabilidades tiene, ¿no valdría la pena repensar si para los funcionarios públicos la vacunación debería adelantarse?

EL NUEVO SIGLO habló con varios concejales de diferentes corrientes políticas y todos ellos coinciden en que frente a la situación de gobernabilidad en la que quedó Bogotá, el Gobierno nacional debería replantear el esquema de vacunas para los funcionarios.

En una primera medida, el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, le dijo ayer a este medio que la vacunación de funcionarios públicos debería hacerse cuanto antes, pero el hecho de que no lo hayan contemplado así se traduce en la enorme falta de credibilidad que hay en las instituciones públicas.

“En teoría la Alcaldesa no solo está en primera línea en la lucha contra la pandemia sino que está al frente de la garantía de los derechos de los ciudadanos, de que funcionen los servicios públicos, de que la ciudad funcione. Así como el presidente, la alcaldesa debería haber sido vacunada. Ellos y los altos funcionarios de ambos gobiernos. Lo que estamos viendo es un cálculo político por aparentar que son muy democráticos e igualitarios pero, ¿qué pasaría si se muere el presidente? Imagínate el problema en el que se metería el país”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Carlos Carrillo.

En esto coincidió la cabildante de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, quien dijo estar de acuerdo en que se reconsidere la medida.

“Se deben vacunar porque los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad social superior. Esto es algo que planteó el Ministro de Salud desde un comienzo: la primera persona que debería vacunarse es el Presidente de la República así sea muy joven. Los servidores deberían tener prioridad para desempeñar las funciones públicas”, dijo a este Medio el cabildante Rojas.

A este respecto la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas comenzó por referir que la norma debería reconfigurarse, sobre todo para los gobernantes de las alcaldías, las gobernaciones y la presidencia de la República.

“Es apenas lógico si consideramos que ellos no paran y siempre están rodeados de público. Creo que es importantísimo. Los directores de asuntos políticos y diálogo social de la Secretaría de Gobierno tienen covid-19. Me han dicho que casi todos los conductores de la Secretaría también están contagiados y me lo dijo un mismo director”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Bastidas, quien además se refirió a cómo ellos siempre están en contacto con amplias concentraciones de personas precisamente por la actividad política que desarrollan.

Punto aparte, el concejal de Cambio Radical, Rolando González, quien también considera que frente a la coyuntura que vive Bogotá, debería reconsiderarse la decisión de que los funcionarios se vacunen antes, dijo: “Considero que los funcionarios de altas responsabilidades como los secretarios de despacho, los alcaldes, los gobernadores e incluso los alcaldes municipales, deberían vacunarse muy pronto para que puedan seguir ejerciendo su labor y sus responsabilidades frente a la comunidad. Nosotros, como representantes de la sociedad, nos exponemos permanentemente a los peligros que pueda generar el contagio del virus, y por tal motivo es importante que adelanten su vacunación para que no tengan que suspender sus funciones".

Por su parte, el concejal del movimiento político, Bogotá para la gente, Juan Baena, indicó que tal vez no todos los servidores públicos deban adelantarse en el plan de vacunación, pero sí ciertos funcionarios que asumen responsabilidades del Estado y son esenciales.

“Me refiero a aquellos cargos que son de suma importancia para la actividad del Estado. Por ejemplo el presidente y los secretarios, los ministros y los miembros del Ejército deberían ser priorizados. Los congresistas también deberían hacerlo para que no tengan excusa y se pongan a trabajar. Deberían vacunarse para que los servicios esenciales del Estado no se vean suspendidos por cuenta del tema de la pandemia. Creo que sería adecuado y más en estos momentos en donde tenemos una serie crisis.

Un tema de ejemplo

Adicionalmente, el concejal del Polo dijo que la vacunación también es un tema de ejemplo. “El presidente, la alcaldesa y los altos mandos del Estado deberían vacunarse para enviar un mensaje de que la vacuna es segura. Ellos están para dar ejemplo. Vacunarse y volver a la normalidad es algo que deberían hacer, pero tienen miedo a recibir críticas y a que se les monte un hashtag en twitter diciendo que son unos privilegiados. Lo son y pueden irse mañana a Estados Unidos a ponérsela”, añadió el concejal.

Por último, el cabildante dijo que por ejemplo para instituciones como el Congreso, la vacunación es hoy más imperativa que nunca, pues la falta de presencialidad en el mismo, solo está hundiendo más, ante los ojos de la opinión pública, la credibilidad de la institución.

“Por ejemplo yo creo que debería vacunarse cuanto antes el Senado porque la virtualidad al Congreso le ha servido para tender una capa más de opacidad sobre su ya crisis de legitimidad en el país. La gente en Colombia tiene en tan mal concepto a las instituciones, que les da miedo que la reacción sea desfavorable. A Alexandria Ocasio Cortez, que es ligeramente mayor que el concejal Sastoque, la vacunaron de primeras. Y nadie va a salir a llorar porque le pusieron una vacuna. Es que su trabajo es muy importante”, finalizó diciendo.