10 años de TLC: exportaciones alcanzan US$40.227 millones

Este 15 de mayo se cumplen los primeros 10 años de vigencia del Acuerdo Comercial entre Colombia y Estados Unidos, el principal socio comercial del país y a donde se dirige cerca del 29% de las exportaciones de bienes no minero energéticos.



En esta primera década se destaca el comportamiento de la inversión, el aumento del número de empresas que desde Colombia exportan a ese país y la diversificación de productos.



Entre los datos destacados que deja el balance de esta primera década del TLC con Estados Unidos se destaca la mayor participación de empresas colombianas vendiendo a ese mercado.



Mientras que en el 2011, un año antes de entrada en vigor, el número de compañías que vendía a ese destino eran 3.102, en el 2021 fueron 3.444, un crecimiento del 11% entre un año y otro. Y del total de empresas que en 2021 vendieron a ese mercado, 2.345 fueron micro, pequeñas y medianas, que representaron el 68%.



En 2015, año a partir del cual el Registro Único Empresarial, RUES, tiene información de las empresas activas por tamaño, las mipymes exportadoras a Estados Unidos eran 2.076, y representaban el 58,6%.

En cuanto al valor, en 2021 las micro, pequeñas y medianas empresas exportaron el 22,4% de las ventas de bienes no mineros que hizo Colombia a Estados Unidos. Es decir, de los US$5.239 millones que se exportaron a ese mercado, US$1.174,5 millones los vendieron las mipymes.



“Desde el sector Comercio, Industria y Turismo, trabajamos para aumentar esa participación de tal manera que estas empresas, que representan el mayor porcentaje del tejido empresarial de Colombia, aprovechen más las ventajas que ofrece el TLC, además de todas las oportunidades que representa un mercado con más de 320 millones de consumidores”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.



Otro dato importante es la mayor participación de ventas de productos no minero energéticos durante el periodo de vigencia del Acuerdo Comercial. En estos 10 años, el país exportó un total de US$40.227 millones en estos bienes.



En el 2012 estas ventas sumaron US$3.415 millones y en el 2021 cerraron en US$5.239 millones, que ha sido el mayor valor exportado a ese destino en 30 años. El crecimiento promedio anual de estas exportaciones no minero energéticas en estos 10 años fue de 4,8%.

Dentro de esta clase de exportaciones y en el tiempo de vigencia del TLC, el sector agropecuario ha sido un ganador. Su participación en la canasta no minera a ese país ha sido del 69% en promedio y sus ventas crecieron 4,3% promedio anual. Al comparar el 2012 con el 2021, el crecimiento ha sido del 47%, pues pasaron de US$2.061,7 millones a US$3.018 millones.



Y un dato adicional es que en este periodo 100 productos agropecuarios han logrado admisibilidad para ingresar a ese mercado. Entre ellos están la papaya, naranja, hierbas aromáticas, piña, limón Tahití, naranja, mandarina, arándanos, uchuvas, tilapia y aguacate hass, entre otros.



Dentro de ellos, han mostrado una dinámica importante las exportaciones de frutas (excluyendo banano), que en 2012 sumaban US$3 millones, mientras en 2021 alcanzaron los US$34,3 millones.



Cabe destacar que en los tres primeros meses del 2022 Colombia exportó en bienes no mineros a Estados Unidos US$1.673,4 millones, un aumento del 33% frente a igual periodo del 2021. Con relación a los mismos tres meses del 2019, un año antes de pandemia, crecieron 54,8%.



El valor exportado a Estados Unidos entre enero y marzo de este año es el más alto para un primer trimestre desde que está vigente el Acuerdo Comercial.



Servicios



Por el lado de los servicios, el TLC también deja ganancias importantes. Estados Unidos es el principal destino de las ventas externas de servicios. En 2013 estas exportaciones a ese destino sumaron US$2.023 millones y representaron 28,8% del total de servicios exportados por el país.



En 2021 llegaron a US$3.216 millones, el 43% de lo exportado en servicios. Si se compara el 2013 y el 2021, esas ventas a Estados Unidos crecieron 59%.



Entre los principales servicios exportados se destacan los relacionados con viajes que representan cerca del 24% de lo exportado de este sector a ese destino; servicios de call center que son el 22,3% de estas exportaciones; servicios de transporte de carga que son el 5,3%; los servicios de consultoría empresarial que representan el 3%, entre otros.