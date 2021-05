Se desconoce cuándo se reunirán Gobierno y Comité de Paro

Mientras la mediación de la ONU y la jerarquía católica avanza en acercamientos para que el Gobierno y el Comité Nacional de Paro se sienten a negociar, el Ejecutivo reiteró su disposición para encontrar fórmulas de acuerdo, en tanto que los voceros de las centrales obreras y las organizaciones sociales se reunirán hoy para determinar el camino que seguirán.

Ayer, al término de una nueva reunión en la Casa de Nariño, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que “el Gobierno nacional recibe con alegría y muy buenos ojos, que las Naciones Unidas y la Iglesia Católica avancen en este proceso como mediadores”.

“Le decimos a todos que estamos preparados para las negociaciones que sean necesarias. Hemos hablado con nuestros equipos técnicos y revisado el pliego de emergencia que nos han planteado, y estamos listos para hablar de renta básica, salud, educación y todo lo que tiene que ver con la producción nacional”, agregó.

El titular de la cartera laboral reiteró la disposición para recibir las mesas técnicas que sean necesarias, para buscar y dar soluciones a todos los colombianos “que hoy reclaman esa negociación urgente que el país necesita”.

En la misma línea se pronunció el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien coordina los acercamientos: "Es urgente que el Comité del Paro dé respuesta a la propuesta del Gobierno nacional para iniciar una mesa de negociaciones".

Tras saludar, como lo hizo Cabrera, los avances logrados por Naciones Unidas y la jerarquía católica en la intermediación con los dirigentes del paro, Ceballos urgió una respuesta para poder avanzar en el proceso.

“La mesa no da espera. Desde hace ocho días estamos mostrando voluntad y manifestaciones claras de transparencia y compromiso, por lo que necesitamos una respuesta del Comité Nacional de Paro”, dijo.

Mediación

Las declaraciones de Cabrera y Ceballos tienen que ver con lo dicho minutos antes por el padre Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, y Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, quienes obran como garantes en los acercamientos entre el Gobierno nacional y los representantes del paro.

“Encontramos que las partes están dando señales positivas para continuar avanzando. Esto permite mirar el futuro con una cierta esperanza de que, realmente, se van abriendo caminos a través de esas señales positivas que se han dado de lado y lado”, señaló Henao, quien manifestó que es imposible dar una fecha que ponga término al paro.

Por su parte, Ruiz expuso su esperanza de “que pronto haya una mesa de negociación donde las partes se puedan empezar a entender sobre los temas más importantes que se han planteado hasta ahora”.

Atentos

Ayer mismo, voceros del Comité afirmaron que no hay ninguna nueva comunicación oficial por parte del Gobierno o de la Comisión designada para el tema de la negociación entre las partes; sin embargo, manifestaron que estarán atentos para que tan pronto llegue cualquier información se puedan hacer las consultas que sean pertinentes.

Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó que hoy el Comité dará a conocer una respuesta a lo expresado por Cabrera y Ceballos a nombre del Gobierno.

Arias aseguró que hoy habrá una reunión en Bogotá en la que evaluarán los planteamientos del Ejecutivo y las medidas que se han tomado para avanzar en el diálogo.

Cabe mencionar que, aunque en un principio se dijo que este encuentro se adelantaría ayer, esto no se pudo cumplir porque los dirigentes del paro estaban en Cali analizando la situación de la ciudad. "Vamos a visitar los sitios de las asambleas populares, vamos a hablar con la gente y revisar lo que está ocurriendo", dijo.

Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), se quejó de que “por un lado el Gobierno anuncia negociación y por otro lado hace anuncios de manera unilateral como Matrícula cero y manda una señal negativa para la negociación”.

Exploratorio

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, el lunes Gobierno y Comité se reunieron en la Casa de Nariño. Allí las partes analizaron durante cuatro horas las causas del paro y los 13 puntos desglosados en 104 aspectos del pliego de peticiones que se presentó en 2019.

Al término de la reunión voceros del Comité informaron que el encuentro exploratorio concluyó sin ningún acuerdo, básicamente, porque "el Gobierno no mostró empatía".

"El Gobierno nacional no ha cedido un solo centímetro. No llegamos a ningún acuerdo porque no hubo ninguna empatía por parte del Gobierno a las razones que llevaron a este paro nacional. No se ha tenido una empatía con las víctimas de las violencias que se han ejercido de forma desproporcionada con los manifestantes que han protestado pacíficamente", afirmó el presidente de la CUT, Francisco Maltés.

A través de un comunicado, la CUT consideró que “el Gobierno insiste en la fracasada ‘conversación nacional’ con la que se eludió la negociación del Paro” adelantado a partir del 21 de noviembre de 2019.

“Se equivoca de nuevo el Gobierno con su estrategia de desgastar y embolatar, con eso no se va a resolver el Paro”, apuntó la CUT, revelando que “en la reunión expresamos con claridad y hasta la saciedad, la exigencia de detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando desde el pasado 28 de abril, desmilitarizar la protesta y brindar garantías para ejercerla sin el riesgo de perder la vida, la integridad física o la libertad. Y sobre esta exigencia, el presidente como comandante general de las Fuerzas Armadas no se comprometió a parar la barbarie que el mundo entero está presenciando”.

Según la CUT, “le planteamos que cualquier posible negociación requería el cese de la violencia contra las personas que están manifestando su descontento, y que de manera urgente y particular debería actuarse en Cali desmilitarizando, deteniendo a los civiles armados y abriendo un amplio espacio de negociación con todos los sectores movilizados en Cali, frente a lo cual, el presidente tampoco se comprometió”.

Conflicto

Precisamente en Cali, ayer el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que estuvieron con el equipo de Gobierno, las autoridades regionales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para emprender un espacio de escucha con los jóvenes, sin embargo, aseguró que “lamentablemente aún existe mucha desinformación que pretende sembrar el miedo, lo que generó que se levantara la mesa”.

El titular de la cartera lamentó la situación que generó la interrupción del encuentro, en el que se buscaba atender las peticiones de los jóvenes de la región.

Según explicaron funcionarios de la Alcaldía, los manifestantes decidieron retirarse antes de que se iniciara el encuentro por una información sobre un supuesto ataque a las personas ubicadas en los puntos de bloqueo. Cuando la directora del ICBF, Lina Arbeláez, trató de explicarles a los jóvenes que no se estaba dando ninguna intervención policial en esos sitios, los jóvenes se negaron a escuchar y arremetieron con insultos contra el alcalde Jorge Iván Ospina, quien junto a los funcionarios del orden nacional fueron evacuados del coliseo para evitar confrontaciones.

“Insisto en el diálogo. Hay personas que dicen cosas no ciertas para mantener la trifulca y yo siempre me mantendré en el diálogo como herramienta. En lo que ocurrió hoy hubo tensiones y no hubo condiciones y jamás utilizaría la fuerza si voy a dialogar”, expresó Ospina.