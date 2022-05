Colombia entre los países con mejores prácticas mineras

La encuesta anual de percepción minera, realizada por el Instituto Fraser, es un estudio basado en la opinión de ejecutivos y directivos de compañías de exploración minera alrededor del mundo. En los resultados se valora el potencial minero, política pública y aspectos regulatorios, entre otros.

La encuesta se distribuyó electrónicamente a aproximadamente 2.200 personas entre el 23 de agosto y el 19 de noviembre de 2021, y se recibieron un total de 290 respuestas.

El número de jurisdicciones a incluir anualmente en el estudio puede aumentar o disminuir en la medida en que el sector minero crece o se reduce por factores sectoriales y los precios de los minerales.

Este año se evaluaron 84 jurisdicciones (países y regiones), que, comparado con otros años, es bastante significativo (77 jurisdicciones en 2020, 76 en 2019 y 83 en 2018).

El análisis se realiza a través de tres indicadores: índice de mejores prácticas y potencial mineral, el cual califica a las regiones en función de su atractivo geológico; índice de percepción de políticas, el cual es un índice compuesto que mide los efectos de la política gubernamental en las actitudes hacia la exploración; e índice de atracción de inversiones, el cual se elabora como la combinación de los dos anteriores.

¿Cómo le fue a Colombia?

Los factores de inversión en los que Colombia obtuvo calificación alta en la encuesta del 2021 son potencial mineral (83% vs 82% en 2020) y disponibilidad de mano de obra (77% vs 67% en 2020), barreras comerciales (71% vs 67% en 2020).

“Colombia tiene el potencial, la tradición y la vocación minera. Este Gobierno se propuso construir una ruta de acciones hacia una nueva minería y en este propósito nos propusimos trabajar por el impulso de la exploración minera para concretar nuestro potencial mineral y asegurar la producción futura. En el negocio minero, la exploración es un eslabón fundamental para identificar yacimientos que puedan convertirse en proyectos mineros de altos estándares. Para el cumplimiento de este objetivo se puso en marcha la hoja de ruta ExploraCO, para consolidar al país como el primer destino para inversión en exploración”, explicó la Viceministra de Minas, Sandra Sandoval.

En lo referente al índice de Percepción de Políticas, Colombia ascendió a la posición 51, de 84, después de haberse ubicado en el puesto 59, de 77, en 2020. En cuanto al índice de atracción de inversiones mineras, el país ocupó el puesto 29 entre 84 jurisdicciones, descendiendo un puesto.

En cuanto al índice de mejores prácticas y potencial mineral, Colombia ocupó el puesto 18 entre las 84 jurisdicciones encuestadas. Cabe resaltar, que Colombia ocupa el segundo lugar de América Latina después de Ecuador y por encima de importantes destinos mineros como Perú, México, Chile, Brasil y Venezuela.