Asobares pide a Alcaldía que reevalúe medidas

Poco después de que la alcaldesa Claudia López tomara nuevas medidas restrictivas para detener la propagación del covid-19 en la ciudad de Bogotá y para evitar que siga aumentando la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, Asobares, el gremio que representa a los establecimientos afiliados que expenden bebidas alcohólicas y brindan entretenimiento nocturno, le pidió a la mandataria que por favor reevalúe las medidas instauradas el martes en horas de la tarde.

“Las restricciones han sido un castigo para los empresarios y trabajadores formales y un premio para la economía ilegal. Instamos a la alcaldesa Claudia López a que reevalúe este tipo de restricciones y de manera inmediata atienda los justos reclamos del sector nocturno y prefiera alternativas para trabajar”, indicó este martes David Contreras, presidente nacional de Asobares.

Acto seguido, el presidente Contreras dijo que es inadmisible que se siga castigado de esta manera al sector, cuando además de las aglomeraciones y las concentraciones ocasionadas por las marchas, el toque de queda ha fomentado las fiestas clandestinas y las reuniones en espacios cerrados sin condiciones de bioseguridad.

“Rechazamos enfáticamente las restricciones que continúan enfocándose en la noche en la ciudad de Bogotá. Es inadmisible que 14 meses después de haber comenzado la pandemia, aún se siguen castigando las familias que dependen de la economía de la noche, mientras estas restricciones continúan privilegiando y promocionando las fiestas clandestinas que proliferan en casas, parques y escenarios privados que son los responsables de contagio”, añadió el presidente de Asobares.

Punto aparte, el gremio le hizo a la alcaldesa dos solicitudes muy concretas: la primera de ellas relacionada con el toque de queda, y la segunda con el piloto para bares y entretenimiento nocturno.

“Pedimos que el toque de queda pueda iniciar mínimo después de la medianoche y así se permita el funcionamiento de bares y gastrobares hasta esa hora. De igual manera, que el piloto para bares no quede en letra muerta como lo han dejado sino que se implemente los siete días de la semana. No aguantamos más. La economía de la noche no debe seguir pagando los platos rotos de las malas decisiones y de la pandemia”, finalizó Contreras.

Es importante recordar que, por decreto del Distrito, a partir de ayer todos los establecimientos tienen hora de cierre a las 10 de la noche, ley seca de 10 a 4 de la mañana y toque de queda general de 11 a 4 de la noche.