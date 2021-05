Tasa de desempleo siguió cayendo en países de la OCDE

La tasa de desempleo en la zona de la OCDE continuó disminuyendo ligeramente en marzo de 2021, hasta el 6,5% (desde el 6,6% en febrero de 2021). Se mantuvo 1,2 puntos porcentuales por encima de la tasa observada en febrero de 2020, antes de que la pandemia del covid-19 golpeara el mercado laboral.

De los países miembros, Colombia es el que registra la mayor desocupación con 13,8%. De acuerdo con el reporte general, en marzo también se observó un descenso marginal de la tasa de desempleo en la zona del euro (hasta el 8,1%, desde el 8,2% en febrero de 2021), donde se registraron las mayores caídas (0,2 puntos porcentuales o más) en Finlandia (hasta el 7,7%), Lituania (hasta el 8,9%), Portugal (hasta el 6,5%) y España (al 15,3%).

Fuera de Europa, la tasa de desempleo disminuyó en marzo en la mayoría de los países: en 0,7 puntos porcentuales en Canadá (hasta el 7,5%), 0,5 puntos porcentuales en Colombia (hasta el 13,8%), 0,3 puntos porcentuales en Japón (hasta el 2,6%) y 0,2 puntos porcentuales en Australia (hasta el 5,6%), México (hasta el 4,3%) y Estados Unidos (hasta el 6,0%). Por el contrario, subió 0,3 puntos porcentuales, hasta el 5,4%, en Israel.

Los datos más recientes muestran que en abril la tasa de desempleo aumentó 0,6 puntos porcentuales en Canadá (hasta el 8,1%) y en 0,1 puntos porcentuales en los Estados Unidos (hasta el 6,1%).

Juvenil

De otro lado, la tasa de desempleo juvenil de la OCDE (personas de 15 a 24 años) disminuyó aún más en marzo, hasta el 13,3% (desde el 13,6% de febrero), todavía 2,0 puntos porcentuales por encima de su nivel prepandémico (febrero de 2020).

En términos más generales, cabe señalar que las estadísticas de desempleo no representan la totalidad de la holgura del mercado laboral debido a la pandemia, ya que algunos no asalariados pueden ser clasificados como "fuera de la fuerza laboral", ya que, a propósito de la pandemia, o bien no son capaces de buscar activamente un trabajo o no están disponibles para trabajar.

En particular, en América del Norte se considera que las personas en situación de despido temporal están "débil o no vinculadas en absoluto a su trabajo y deben ser contabilizadas como desempleadas".

En los Estados Unidos, las personas en despido temporal son clasificadas como "desempleadas" si esperan ser llamadas a su trabajo dentro de los seis meses. Si su empleador no les ha dado una fecha para volver al trabajo y si no tiene expectativas de volver al trabajo en un plazo de seis meses, deben cumplir los criterios de "búsqueda de empleo" para ser clasificados como "desempleados".

Condiciones

Para las últimas cifras estadounidenses, "las personas que fueron efectivamente despedidas debido a cierres relacionados con la pandemia se contaron entre los desempleados en despido temporal", sin más pruebas para su regreso a su trabajo anterior.

Mientras tanto en Canadá, las personas en situación de despido temporal también se clasifican como «desempleadas» si tienen una fecha de devolución o una indicación de que serán retiradas por sus empleadores. Por el contrario, las personas en despido temporal están clasificadas como empleadas (no en el trabajo) en Europa, como recomiendan las Directrices de la OIT.

En la práctica, el anexo formal de empleo se prueba sobre la base de una garantía de regreso al trabajo dentro de un período de tres meses o la recepción de la mitad o más de su salario o salario de su empleador. Algo más estrictas que las directrices de la OIT, las ausencias durante la crisis de la covid-19, cuya duración se desconoce, se tratan como ausencias superiores a tres meses. Aquellos que no cumplen estos dos criterios están clasificados como desempleados si están "disponibles para comenzar a trabajar" (durante las próximas dos semanas) y han buscado activamente un trabajo en las últimas cuatro semanas. Todas las demás personas en despido están clasificadas como inactivas.