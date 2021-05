Con 48.000 casos activos covid, educación retorna a presencialidad

Hace una semana la Alcaldía Mayor de Bogotá modificó el paquete de medidas que se venía aplicando para contener la pandemia en la ciudad: levantó las medidas del pico y cédula, y el esquema de 4 días abiertos por 3 días de cierre total, y por el contrario mantuvo el toque de queda nocturno y la virtualidad del sector educativo, todo ello hasta el día de ayer.

Hoy se llevará a cabo un nuevo Comité Epidemiológico Distrital a las 12 en punto, y posteriormente un Comité Nacional a las dos de la tarde para evaluar estas medidas y determinar si se mantienen, si se levantan o se modifican.

No obstante, tal y como lo anunció la alcaldesa Claudia López, este 10 de Mayo se retomarán las clases presenciales, por lo que la ciudad regresará a partir de hoy al modelo de alternancia. “Hemos ido avanzando en bioseguridad, horarios de grupos, señalización de colegios; no podemos suspender la educación por siempre. No hay virtualidad que reemplace la presencialidad. A partir del 10 de mayo vuelve el retorno gradual progresivo. La educación tiene que seguir”, explicó la Alcaldesa Mayor.

La Secretaría Distrital de Salud ha realizado la revisión de protocolos de 1.886 instituciones, de las cuales 1.828 instituciones se encuentran habilitadas (378 IED, 1.167 jardines y colegios privados, 89 IES, 160 IETDH, 16 SENA y 18 establecimientos de educación informal).

Las cifras

Al cierre de esta edición en la ciudad Bogotá había un acumulado global de 825.571 personas contagiadas, de las cuales 760.808, el equivalente al 92,16% se habían recuperado y otras 16.350 han fallecido. Eso quiere decir que en estos momentos en la capital hay 48.413 casos activos de coronavirus.

Punto aparte, el porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos para todas las patologías se ubicó en el 92.1%, y el porcentaje de ocupación de UCI para pacientes covid-19 positivos llegó al 93.4%. Eso quiere decir que de las 2.631 camas que tiene Bogotá, 2.423 están siendo utilizadas, lo que le implica a la ciudad un margen de 208 UCI disponibles.

No obstante, el sábado en horas de la tarde la alcaldesa Claudia López indicó que los últimos días habían implicado una prolongación del tercer pico y se refirió en específico al comercio y a las reuniones familiares, razón por la cual hizo un llamado a evitar este tipo de actividades.

“Las recientes aglomeraciones y hechos que hemos tenido estos días están alargando el pico. Cada vez hay más pruebas positivas. Este pico va a ser largo y muy riesgoso. Comercio y familias: no hagamos reuniones en sitios cerrados ni aglomeraciones en sitios comerciales”, indicó el sábado alrededor del mediodía la mandataria.

Con relación al aumento en el número diario de contagios, en la ciudad de Bogotá el promedio diario de los nuevos contagiados está entre los 5.725 casos y los 4.035. Dicho eso, de sábado (825.571) a domingo (831.296) hubo 5.725 contagios. De viernes (820.319) a sábado hubo 5.252 contagios; de jueves (814.615) a viernes hubo 5.704 nuevos contagios.

De igual forma de miércoles (809.891) a jueves hubo 4.724 nuevos contagios; de martes (805.856) a miércoles hubo 4.035 nuevos casos de covid-19 y de lunes (801.080) a martes hubo 4.776 nuevos casos de covid-19 en la ciudad.

Por último, el sábado fueron vacunadas 27.645 personas más, para un total de es 1.7 millones.