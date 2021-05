Bogotá no ha llegado al pico de decesos por covid

Hoy Bogotá es una ciudad que se debate entre la ambivalencia de un discurso que llama al autocuidado para prevenir la propagación y el aumento del covid-19, y de marchas y manifestaciones masivas que no dan tregua y que han puesto un manto de duda sobre cuál es la finalidad de aislarse, si en las protestas puede haber un alto riesgo de transmisión del virus.

EL NUEVO SIGLO hizo una radiografía de los indicadores claves para entender el escenario epidemiológico que vive la capital del país. Cuando se revisa el número de contagios diarios y de fallecimientos de los últimos diez días y se compara con lo registrado en picos anteriores, dos preocupantes conclusiones salen a la luz.

La primera de ellas, alude a que este pico será sustancialmente más letal y es probable que en el marco del mismo se supere la cifra más alta de fallecimientos a la fecha registrada (126). Y la segunda de ellas es que Bogotá no está en vía de una meseta epidemiológica, como lo confirmó ayer la alcaldesa Claudia López. Aquí algunos aspectos de la curva:

Promedio diario de nuevos casos por encima de los 5.000. Con relación al aumento diario de casos, la cifra más elevada que ha tenido Bogotá se registró el pasado jueves 22 de abril, cuando en el lapso de 24 horas hubo 6.369 contagiados. No obstante, durante los últimos siete días las cifras diarias han estado, todos los días, entre los 4.000 y los 5.700, para un promedio diario de 5.036 personas que, en el lapso de 24 horas, contraen la enfermedad.

Miremos el comportamiento de esta variable durante la semana pasada. Durante el último fin de semana, de sábado (acumulado 825.571) a domingo (acumulado 831.296) hubo 5.725 contagios, de viernes a sábado la cifra fue de 5.252 contagios y de jueves a viernes se elevó a 5.704 nuevos contagios.

De miércoles a jueves fueron 4.724; de martes a miércoles 4.035 y de lunes a martes hubo 4.776 nuevos contagiados. Sin lugar a dudas, aunque en la última semana no se superó la cifra más alta hasta ahora registrada, el promedio diario si ha sido el más elevado.

Velocidad del contagio

El promedio diario de nuevos casos es el indicador que determina tanto la velocidad del contagio (más no su tasa de reproducción) como el que predice cuándo llegará Bogotá al pico más alto de esta tercera ola de contagios.

De acuerdo con el epidemiólogo y salubrista de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, frente al comportamiento que ha mostrado el virus los últimos días, es probable que en los próximos días la velocidad siga aumentando.

“La velocidad del contagio sigue alto, se ha corrido y no hemos llegado al techo todavía. Se nos está corriendo más y podría estar llegando hacia el 15 a 20 de mayo, pero todo depende de la interacción entre las personas. Sigue subiendo, falta para el techo y como las aglomeraciones están interfiriendo con la vacunación, seguimos en ascenso”, dijo a EL NUEVO SIGLO el epidemiólogo Hernández.

Ayer la alcaldesa confirmó que, en efecto, tenemos por lo menos dos semanas más de ‘pico’, es decir con cifras altas tanto de nuevas afectaciones como de decesos.

Promedio de muertes desbocada

Ahora bien, el peor indicador al que se le ha hecho seguimiento en Bogotá, en Colombia y en el mundo, ha sido al de fallecimientos diarios a causa del covid-19. En ya casi 14 meses de pandemia, la capital ha acumulado un total de 16.470 decesos, lo que representa el 2% del universo de personas que se han contagiado.

En los últimos diez días hubo un acumulado de 778 fallecimientos y el domingo en la ciudad se registró el número de decesos diarios más elevado de esta tercera ola, con 120 muertes.

¿Qué pasa?: a mayo le quedan por delante 20 días y es probable que supere la cifra más alta registrada hasta la fecha (15 de enero, 126 fallecimientos, seguida por el 8 de enero con 101 muertes), si se considera el aumento gradual en el número de contagios por aglomeraciones en las marchas. Pero ojo, ¿Por qué es probable que supere el pico en fallecimientos? Pues bien, esa pregunta está relacionada con la segunda aseveración, alusiva que Bogotá no está cerca de una meseta.

Un tercer pico que se extiende

Ahora bien, el aumento en la variable de contagios está directamente relacionada con el aumento de muertes (tanto como el incremento de pruebas es directamente proporcional al alza de positivos), razón por la cual no debe descartarse que los fallecimientos en Bogotá, si las proyecciones del epidemiólogo Hernández se materializan, sigan aumentando.

Por ejemplo, el 1 de abril se registraron 1.658 contagios y 19 fallecimientos. Seis días más tarde, los contagios aumentaron a 2.242 y los fallecidos a 22. A mediados del mes, el 15 de abril se registraron 3.314 nuevos casos y los decesos subieron a 48, y el mes cerró con 4.696 contagios y las muertes por encima del quinto piso con 57 muertes por covid. Eso, por un lado.

Pero el argumento de peso se dilucida de la revisión del comportamiento de la segunda ola de contagios de enero, en el que hubo dos picos de fallecimientos: uno el 8 de enero (101 fallecidos) y otro el 15 de enero (126). Ambos picos correspondieron al promedio de 7 a 14 días posteriores tanto a la celebración de navidad como de año nuevo. Pero en esta tercera ocasión las aglomeraciones no han correspondido a celebraciones aisladas y puntuales, sino a convocatorias diarias y masivas.

Las UCI, piedra angular de las mediciones

Otro indicador clave es el de las UCI. Hoy en la ciudad la ocupación de estas unidades exclusivas para pacientes que han contraído la enfermedad es del 96% (cifra más alta registrada hasta ahora) y la totalidad de las unidades cerró, como indicó la alcaldesa, al 95%. “Así vamos a cerrar hoy. Estamos al borde del colapso hospitalario. Y va a seguir creciendo la ocupación”, indicó a este respecto la alcaldesa.

Añadió que hay 447 ciudadanos en referencia de UCI, es decir a la espera de un ventilador, y en este pico se ha registrado el mayor número de unidades ocupadas. En el primer pico la ocupación fue de 1.537; en el segundo pico fue de 1.584 y este tercer pico va por los 2.028 y los modelos indican que esta cifra podría crecer.

Una vacunación que marcha

Pese a que ha bajado el ritmo en los últimos días, de las 1,781.1958 dosis que le ha entregado el gobierno Nacional a Bogotá, con corte al 9 de mayo de 2021 a las cinco de la tarde, la ciudad ha aplicado un total de 1.221.370 dosis aplicadas (797.993 de primera dosis y 416.188 de segunda), y otros 115.120 biológicos están reservados para segunda dosis, de los cuales 110.592 son de la marca Pfizer y 4.528 son de la marca Sinovac.

Eso quiere decir que en los100 días que hoy suma la vacunación en Bogotá se ha avanzado en un 14,55% en la inoculación del 70% de la población que debe ser vacunada para llegar a la inmunidad de rebaño (para lograr ese objetivo se le debe aplicar el biológico a 5,483,917 personas).

Nuevas medidas

Bogotá sigue en alerta roja pero en especial Suba, Engativá y Barrios Unidos tiene la transmisión comunitaria más alta.

Dicho eso, la alcaldesa indicó que en la ciudad se acordó, con el Comité Epidemiológico Nacional, “cerrar todos los establecimientos a las 10pm, Ley seca de 10pm a 4am, toque de queda general de 11pm a 4am, y autorizar el retorno educativo en las condiciones de aforo y bioseguridad previamente establecidas. Es insuficiente. “Deberíamos tener mayores medidas de cuidado y quedarnos en casa mucho más, pero ese pacto tácito de cuidado que se cumplió durante 15 meses lleva dos semanas roto y no lo va a restablecer un decreto de la ciudad”, añadió ayer la alcaldesa.