Toque de queda en Antioquia a partir de las 10 p.m.

En medio de las multitudinarias protestas que se han llevado a cabo en Medellín y en todo el territorio nacional, el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció la modificación de medias contra covid-19 en el departamento.

Suárez, en medio de la rueda de prensa afirmó que, aunque las se ha generado un disminución en los casos de contagios nuevos diarios y positividad de las pruebas, aún no se obtiene el 'descenso esperado'; sin embargo, manifestó que las "condiciones están dadas para flexibilizar las medidas restrictivas".

En este sentido, Antioquia tendrá un toque de queda nocturno desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana durante todos los días, y en este mismo horario, se decretó ley seca en toda la región.

“Las medidas restrictivas que definimos para esta semana que inicia son toques de queda nocturnos, diarios, discontinuos (…) ley seca y adicionalmente, la medida de pico y cédula con números pares e impares”, dijo el gobernador.

Sin embargo, advirtió que “Este ritmo de recuperación no es suficiente para liberar de presión al sistema de salud. Entendemos el agotamiento del comercio, de la gente, pero no podemos bajar la guardia”. Haciendo un llamado a no relajar las medidas de bioseguridad para evitar contagios.