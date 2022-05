Iglesia pide a candidatos parar agresividad verbal

Una nueva invitación hizo la Iglesia católica a los candidatos a la Presidencia de la República a frenar el lenguaje agresivo, pues han subido el tono a medida que se acerca el día de la votación. En ese sentido, monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, hizo un llamado a sostener un diálogo social.

“La insistencia sigue siendo en propiciar un debate en el cual el clima de diálogo social sea el que posibilite a toda la ciudadanía entender las propuestas y asumirlas de una manera consciente, libre e informada, pero bajándole a los adjetivos, a los calificativos”, dijo monseñor Henao.

Uno de los llamados más relevantes que hizo la Iglesia católica en las reuniones sostenidas en días pasados entre las directivas del episcopado y los ocho candidatos a la Presidencia, es que durante la contienda electoral se hace necesario el fortalecimiento de un ambiente democrático, orientado por el respeto frente a las propuestas políticas y el rechazo a los discursos de odio, venganza e intolerancia, que se convierten en legitimadores de violencia.

Agresividad

Paradójicamente durante pasado fin de semana el lenguaje subió de tono entre los candidatos que puntean en las encuestas, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, con afirmaciones en la plaza pública en el marco de las correrías que estos adelantan por diferentes regiones del país y por Twitter.

Ayer Gutiérrez en un trino le dijo a Petro que “mientras yo estudiaba y trabajaba por un mejor país, vos pertenecías a un grupo armado. Defendiste a ‘Santrich’, ‘Iván Márquez’ y ahora a ‘Otoniel’. Te acompañan gente que fue de Farc, Eln, M-19 y tu equipo se sienta con parapolíticos, corruptos y vinculados a narcotráfico. Qué cinismo”.

A ello el candidato Petro respondió que “mientras vagabas por ahí lográbamos uno de los mejores puntajes en la secundaria y la universidad, no nos arrodillábamos ante la tiranía, y al mismo tiempo hacíamos un barrio para familias pobres. Pero eso de libros y de pobres como pocón para ti”.

Infiltraciones

La pugnacidad verbal entre los candidatos estuvo aderezada en estos días por una nueva denuncia de supuestas infiltraciones a la campaña de Federico Gutiérrez. La situación se dio con una foto en que se ve en una reunión política a su candidato a la Vicepresidencia, Rodrigo Lara Sánchez, pero también aparece cerca una persona que según la campaña es de nacionalidad venezolana y tendría relación con grupos armados.

Al respecto el jefe de debate de Gutiérrez, el exministro Luis Felipe Henao, dijo que “lo que estábamos viendo es que era un caballo de Troya que quería salir al lado del candidato y vincularnos con grupos al margen de la ley”.

La otra situación polémica se dio a raíz de las afirmaciones que hizo, según lo que se ve en un video, la senadora electa del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien dice que “ya a Fajardo lo quemamos, y fue una tarea dura, fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría, fue una tarea dura". Y anticipa que en lo que queda de campaña “hablará” de Gutiérrez "con todo lo que tenemos guardado".

La reacción no se hizo esperar en la Coalición Centro Esperanza, de la cual Fajardo es el candidato, en donde la senadora Angélica Lozano calificó como “asquerosa y ruin” la estrategia “para destruir y difamar política, jurídica, digital y mediáticamente a Sergio Fajardo”.

Mientras que Federico Gutiérrez pidió “a las autoridades investigar la confesión del delito de parte de la señora Zuleta, escudera de Petro, de cómo según ella ‘ya a Fajardo lo quemamos’. Mi solidaridad con él. Y anuncian que van por mí. Política sucia e ilegal”.

Gutiérrez dijo también: “Qué tristeza saber que el plan del otro candidato y de sus más cercanos colaboradores (as) es ‘destruir’ a sus contrincantes políticos y no pensar cómo avanza realmente Colombia. No les importa la superación de la pobreza. Solo quieren el poder para vengarse”.

Debate televisivo

Los candidatos Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández participaron anoche en el debate de Caracol Noticias, donde reiteraron sus principales propuestas.

En el segmento del debate sobre el tema ambiental Gutiérrez dijo que más de la mitad del territorio nacional es bosque natural y es fundamental protegerlo. Por ello anunció que “nuestro compromiso será reducir en un 50% la deforestación”.

Mientras que Fajardo aseveró que “nuestra propuesta ambiental pone en el centro a las comunidades. Nada cambiará si seguimos planificando desde una visión centralista. El punto de partida para acabar con la deforestación es el trabajo con las comunidades”.

En tanto que Rodolfo Hernández, a tono con su bandera anticorrupción, dijo que “mientras en Colombia haya corrupción, no habrá solución para ningún mal”.