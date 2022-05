Hombres armados atacaron estación de Policía en Frontino

En horas de la mañana, la comunidad de del municipio de Frontino, Antioquia, denunciaron que hombres armados atacaron a los uniformados de la estación de Policía.

Al parecer los hombres harían parte de Clan del Golfo, organización criminal que ha realizado varios ataques contra la fuerza pública y población civil, durante los últimos cuatro días.

El alcalde de Frontino, Jorge Elejalde, manifestó que hombres armados han estado en el corregimiento Nutibara con el objetivo de intimidar y hostigar a la población.

“Nos está hostigando el puesto de la alcaldía, donde hay cinco policiales, nuevamente hacerle un llamado a la fuerza pública que no me dejen esos muchachos allá solos que el estado no se puede ir arrinconando”, indicó el mandatario.

En el municipio de San Jancito, Bolívar, también se presentaron hostigamientos por parte de miembros del Clan del Golfo. El ataque se produjo luego de que la Policía capturara a varias personas, presuntamente integrantes de ese grupo criminal.

De acuerdo con el alcalde municipal, un uniformado recibió varios disparos y se encuentra en una UCI en el hospital El Carmen de Bolívar.