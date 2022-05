Habría ponencia negativa sobre cupo de endeudamiento en Bogotá

Pese a que ayer estaba previsto que se llevara a cabo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el concejal de la Alianza Verde Libardo Asprilla Lara, la presentación por parte de la Administración Distrital del cupo de endeudamiento solicitado la semana pasada, un nuevo impasse suspendió la agenda y antes del mediodía la sesión ya se había levantado.

Todo comenzó cuando uno de los concejales ponentes, Germán García Maya (Partido Liberal), solicitó una prórroga para estudiar el documento (espacio al que por reglamento tiene derecho), pero esta le fue negada por parte del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Libardo Asprilla (Alianza Verde). Por esta razón el concejal liberal dijo que Asprilla tiene que darle garantías al debate y recordó que él ya es un concejal de Bogotá.

“La respuesta del presidente de la Comisión fue negarla de forma tajante. No me dio ni uno ni dos días. Así comienzan las intenciones de ‘pupitrear’ este tipo de iniciativas que realmente tienen que ser estudiadas con mucha rigurosidad y con mucho detenimiento. No estoy pidiendo una prórroga fuera del reglamento. Le pido los días necesarios para estudiar un proyecto de Acuerdo que pide sobreendeudar a los bogotanos. Hay que recusar al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Libardo Asprilla, exfuncionario del Gobierno y quien no brinda garantías al debate”, añadió el concejal García, quien advirtió que “ante la más mínima duda mi ponencia va a ser negativa”.

Por último, el concejal liberal le hizo una recomendación a Asprilla: “Presidente: no se deje asesorar de la Oficina de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno. Esa oficina hundió el POT. Se lo garantizo, yo fui el coordinador ponente de ese proyecto. Usted no está fungiendo como funcionario sino como concejal de Bogotá y además de moderar este debate usted debe darles garantías a los ponentes”.

Añadió, y le confirmó a este medio de comunicación que, a la más mínima duda, “radicaré una ponencia negativa del mismo. Este es un proyecto muy confuso, algo que es característico de esta Administración”, finalizó.