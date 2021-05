Con serias afectaciones en la movilidad, marchas fueron menos violentas

Al completarse 8 días de protestas, muchas de las cuales se han desarrollado de manera pacífica pero se han visto opacadas por actos de vandalismo y por una violencia desmedida de la cual la ciudad no era testigo desde hace 5 meses, este miércoles fue un día más tranquilo respecto a la noche del pasado martes cuando se reportaron 91 heridos (72 civiles y 19 policías) y 25 CAI afectados (3 de los cuales fueron incinerados).

De hecho, al finalizar la tarde, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca firmaron un acuerdo de voluntades con el gremio de los volqueteros gracias al cual estos se comprometen a levantar todos los puntos de protesta que han mantenido en los últimos días en Bogotá y Cundinamarca.

El avance de las protestas

Alrededor de las nueve de la mañana comenzaron varios bloques de movilizaciones desde el Monumento de Héroes, el Portal Suba, las universidades del Bosque y Nacional, el Portal Américas y el más grande de todos, el del Parque Nacional. A eso de las 10 de la mañana los convocantes se bifurcaron, unos por la carrera séptima hacia el norte y otros hacia el sur, para terminar en la Plaza de Bolívar.

En este escenario, en donde por lo general concluyen las movilizaciones, no se vieron los aforos del miércoles 28 de la semana pasada, pero sí hubo un intento fallido por entrar al Capitolio Nacional en donde se encontraban sesionando algunas comisiones de Cámara y Senado. No obstante, la Fuerza Pública detuvo esta avanzada.

A este respecto, la alcaldesa López indicó que “los jóvenes en la Plaza derribaron vallas del Congreso y el Esmad tuvo que intervenir. Tenemos que parar ese círculo vicioso. Invito a los congresistas que están allí y son convocantes del paro a que salgan a dialogar con los jóvenes y concreten camino de mediación y fin de la confrontación”, indicó la mandataria.

Tambien hubo una macha en la NQS hacia el Sur y en la AutoNorte. Al cierre de esta edición aún habían enfrentamientos en el Portal Norte y el 20 de julio. En el Portal Américas ciudadanía y Esmad estaban dialogando.

Ni muertos ni desaparecidos

Adicionalmente, una vez la Secretaría de Gobierno conoció el informe de la Defensoría del Pueblo, que reportaba 18 personas desaparecidas desde el 28 de abril, inició las gestiones pertinentes con el propósito de conocer su paradero, y al momento tiene información de 16 de ellas.

De acuerdo con el secretario Gómez las personas fueron detenidas por alteraciones de orden público y trasladadas a las URI de Kennedy, Puente Aranda y Usaquén. La Secretaría se encuentra en la búsqueda de dos personas más, puesto que solo se han identificado 16 de las 18 reportadas.

“Ni muertos ni desaparecidos, como debe ser siempre en las jornadas de movilización y protesta en Bogotá. Las 16 personas reportadas como presuntamente desaparecidas por la Defensoría del Pueblo, habían sido trasladadas a diferentes URI. En su mayoría están en libertad, todas con debido proceso”, rectificó la alcaldesa Claudia López.

Transmilenio

Ahora bien, debido a la afectación al sistema de transporte masivo Transmilenio, lo que generó que este miércoles el mismo funcionara apenas 9 horas (de 6 a.m a 3 de la tarde) de un total de 2.357 buses troncales 485 han tenido algún tipo de afectación y de estos, 63 no operaron ayer por daños (4 buses fueron incinerados, cerca de 81 buses del componente zonal inhabilitados para operar) y 45 estaciones resultaron cerradas.

Punto aparte, de los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP, 335 han resultado con daños (5 de estos han sido incinerados) y de estos 82 no operaron el día miércoles. Dicho esto, al cierre de esta edición el monto estimado de daños al sistema se calculaba por encima de los $7.000 millones.

No obstante, anoche la empresa de Transmilenio informó que este jueves el sistema volverá a los horarios normales e iniciará operación en su horario habitual (04:00 a.m.) en sus componentes troncal, zonal y Transmicable a las 4:30 a.m.

Abastecimiento

Por último, la Secretaría de Desarrollo Económico indicó que este miércoles se logró la entrada de un número importante de camiones a la ciudad y la operación de la Central de Abastos durante el día fue relativamente normal. De hecho, a Bogotá llegaron más de 749 vehículos con casi 6.000 toneladas de alimentos, según reportó la misma Central de Abastos.

No obstante, y a pesar de que entró un número importante de vehículos, hay una caída en el volumen, pues en un miércoles promedio entran entre 6.500 y 9.000 toneladas. “Los vehículos fueron llegando a deshoras de acuerdo al retiro de los bloqueos y aprovechando los pasos intermitentes”, indicó Mauricio Parra, gerente general de la Central de Abastos de Bogotá.