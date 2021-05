Lograr consenso para tributaria, reto de MinHacienda

El nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que su principal objetivo es lograr un consenso y construir una reforma tributaria que tenga como prioridad la atención de la población vulnerable.

En declaraciones a diferentes medios de información, Restrepo, que pasó del Ministerio de Comercio al de Hacienda en medio de la peor crisis económica que ha soportado el país, dijo que el Gobierno nacional no planea comprar, por ahora, los aviones de combate que se tenían presupuestados.

Cuando se le preguntó por estas aeronaves, señaló: "Lo primero que le pedí al equipo de Hacienda es que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la Nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios".

En ese sentido, el nuevo jefe de esa cartera fue enfático en que la prioridad en este momento será atender a las personas afectadas por la pandemia.

Y agregó que sí habrá reforma tributaria para recaudar al menos $14 billones, aunque advirtió que esta será "diferente" a la que presentó Alberto Carrasquilla, quien, cabe recordar, renunció este lunes tras el rechazo general que provocó su propuesta, la cual establecía un recaudo superior a los $30 billones y fue el detonante de una oleada de protestas en varias ciudades del país.

Subsidios

"A mí me gusta primero arrancar por los usos, no por las fuentes. Primero, vamos a prorrogar Ingreso Solidario. En eso hay relativo consenso. Buscar un mecanismo de financiación para la educación superior gratuita para los jóvenes más vulnerables. Buscar extender el subsidio a la nómina, buscar extender la devolución del IVA a más familias", explicó Restrepo.

El nuevo Ministro de Hacienda aseguró también que no se tocará el IVA de ningún bien o servicio ni se cambiarán las reglas de juego relacionadas con ese impuesto.

Sobre cómo va a asumir este nuevo reto que se le presenta en medio de una crisis económica y la emergencia sanitaria que requiere de más recursos, señaló que “he tenido oportunidades y ejercicio de liderazgo, por eso a uno lo invitan en momentos difíciles a servirle al país y ahí es cuando se debe poner el liderazgo para contribuirle y ayudar a Colombia. También para contribuir a los colombianos en momentos difíciles. El Gobierno entiende las problemáticas que se han vivido y que trabajaremos por ellos”.

Por otro lado, Restrepo habló sobre cómo puede impulsar los nuevos diálogos para el cambio de la reforma tributaria.

Espacios

"La grandeza significa abrir espacios de diálogos constructivos con diferentes encuentros: partidos políticos, líderes políticos, actores sociales, jóvenes, entidades territoriales, comerciantes, etc. El diálogo trata de recoger ideas e iniciativas y que se trabaje algo fundamental como país: acompañar a los más necesitados. Hemos sido un país responsable fiscalmente y lo vamos a seguir siendo", precisó el nuevo Ministro de Hacienda.

El mismo jefe de la cartera financiera insistió en que “la primera prioridad es identificar a los afectados y vulnerables por la pandemia: los jóvenes. Hay que buscar camino para que se inserten en trabajos. Empresas, mujeres, informalidad... Hay que saberlos acompañar y encontrar fuentes de recursos, pero sin tocar a la clase media y menos favorecidas".

Adicionalmente, MinHacienda explicó que no se tocarán las pensiones, o que al menos esa es la idea del cambio de esta reforma.

"El Presidente Iván Duque señalaba ideas generales con ciertos inicios de consenso como prolongar impuestos a los patrimonios altos. La idea es no tocar las pensiones y que no entre en una eventual reforma, hay muchas familias que viven de la persona que recibe la pensión. El mandatario ha sido claro que hay que lograr dos cosas: el apoyo a los actores vulnerables y garantizar la estabilidad fiscal del país. La reforma debe tener un sentido solidario. Veo en el sector empresarial la voluntad y sentido solidario", dijo.

El gasto

Respecto a la situación del gasto público, el Ministro mencionó que hay un 80% de gasto público que no se puede disminuir, pero que sí hay temas que se podrían reducir.

Señaló que “hay que buscar un plan de varios caminos. Congelar la masa salarial en servidores públicos, ser más eficientes con el gasto público, ahí hay cantidad de tema en austeridad en el gasto. Hay que eliminar tanto viático que se puede reducir, control de contratos. Hay un compromiso, reconociendo que un 80% del gasto público es inflexible a la baja", contó.

Como anécdota, el Ministro de Hacienda, precisó que hoy los huevos valen $600 y que tienen diferentes tamaños, con relación a la polémica del exministro Alberto Carrasquilla con la docena de este alimento, quien dijo que valía 1.800.

De otro lado, Restrepo quiso dejar en claro que el país sí requiere de una reforma tributaria para que Colombia tenga una estabilidad fiscal, pero que la misma se elaborará con actores sociales, políticos y representantes de finanzas públicas.

Indicó que “tenemos dos objetivos principales, el primero apoyar a los más vulnerables, es decir, a los que más sufrieron por la pandemia y el segundo aspecto es tener una estabilidad fiscal. Tenemos que ser conscientes que hay muchas personas que sufrieron por la covid-19 y nuestra prioridad es atenderlos y acompañarlos”.

Empresas

Sobre la colaboración de las empresas, manifestó que “tenemos que hacer un gran esfuerzo con las empresas y con esas que necesitan un apoyo a la nómina. Los más vulnerables necesitan una renta básica por un tiempo adicional”.

Recalcó Restrepo que “se necesita hacer un esfuerzo de reforma con grandeza y diálogo con diferentes actores, para tratar de tener una propuesta lo más rápido posible y de esta manera llevarla al Congreso”.

Explicó que “la idea es buscar espacios y mesas de trabajo donde se puedan recibir propuestas. Ya hay algunas mesas abiertas con sindicatos y hay instrumentos para que se recojan ideas. Nosotros ya estamos trabajando en ese diálogo para presentar el proyecto lo más pronto posible al Congreso de la República”.

“Esto es un tema de semanas mejorando la iniciativa y yo creo que esto debe darse antes del cierre de esta legislatura. Acá hay un principio de oportunidad, porque las finanzas públicas no dan espera, pero tampoco dan espera las necesidades que tienen los actores sociales, los jóvenes, los empresarios afectados y los más vulnerables”, manifestó.



El diseño de la reforma

El diseño de la nueva iniciativa que recoja el consenso de varios sectores económicos, políticos y sociales para armar una reforma que permita pagar los gastos de la pandemia y garantizar los programas sociales a los más vulnerables, es una de las prioridades del nuevo Ministro de Hacienda.

Según el presidente Iván Duque, ya se han evaluado iniciativas como una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos. La idea de la iniciativa es que los de más ingresos contribuyan con los más vulnerables.

En todo caso, dijo que no habrá ningún incremento para bienes y servicios a través del IVA, ni se cambiarán las reglas existentes, ni tampoco se afectará el impuesto de renta a personas naturales.